Al Napoli potrebbe giovare la sosta del campionato? Squadra e società potranno riflettere per poter capire che l'attuale situazione non va bene e che così è difficile proseguire e ottenere risultati?

Poche volte il calcio italiano ha assistito ad una crisi come quella attuale della squadra partenopea, in evidenti e gravi difficoltà sia sportive che societarie.

Ma se i risultati in campo sono sempre recuperabili, ed il Napoli ha a disposizione una rosa di fuoriclasse in grado di vincere tutte le partite, le questioni fuori dal campo minacciano di far deragliare completamente la situazione e, di riflesso, la stagione, con il presidente Aurelio De Laurentiis che non sembra essere intenzionato a gettare acqua sul fuoco, confermando l'impressione di essere da sempre in guerra con la sua stessa squadra.

A confermare le intenzioni "bellicose" del presidente del Napoli nei confronti dei suoi giocatori per aver interrotto il ritiro senza permesso, le indiscrezioni di alcuni organi di stampa che hanno riportato le dichiarazioni di persone a lui vicine che hanno fatto sapere che Aurelio De Laurentiis chiederà ai suoi tesserati una multa esemplare e, probabilmente, adirà anche le vie legali per essere risarcito dei danni all'immagine.

Se ciò venisse confermato nei fatti, è impossibile prevedere le reazioni di squadra e tifosi anche se è difficile pensare che ciò potrà contribuire a che Insigne e compagni ottengano migliori risultati in campo.

Il prossimo appuntamento in campo per gli azzurri è a San Siro contro il Milan, in una partita dove, per motivi diversi, si affronteranno due squadre in evidenti difficoltà.