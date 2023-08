A Ferragosto 2023 alla Praja Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma mai. Anzi, cresce ancora rispetto ad una estate splendida. I party da non perdere sono tanti, tantissimi, e il ritmo, come sempre alla Praja, non si ferma praticamente mai.



Un Ferragosto 2023 da ballare qui, nel caldo Salento, può senz'altro iniziare domenica 13 agosto, quando sul palco della Praja Gallipoli by Musicaeparole arriva Gabry Ponte. Torinese, con i suoi Eiffel 65 ha venduto milioni di dischi nel mondo negli anni '90 e oggi il suo sound scatenato fa muovere a tempo party scatenati in tutta Europa. Spesso lo si vede anche in tv, ma è soprattutto sul palco che sa fare la differenza, quando propone versioni sempre uniche delle hit del momento e del suo repertorio, che spazia attraverso decenni di musica da ballo.



Lunedì 14 agosto alla Praja Gallipoli by Musicaeparole c'è una performance decisamente irresistibile, quella di Steve Aoki (nelal foto). Figlio di un wrestler, Rocky Aoki, che ha fondato diverse catene di ristoranti di successo negli USA (gestite oggi dal fratello di Steve, Kevin), Steve Aoki gestisce il palco come una vera rockstar: il suo rito delle torte in faccia ai fan regala emozioni da tempo sui palchi dei top club e festival mondiali... e ovviamente, ogni suo dj set è prima di tutto musica: energica, ritmica, scatenata, divertente...



E che succede alla Praja Gallipoli by Musicaeparole il 15/8? Sul palco è la volta, per Sottosopra Fest, di Capo Plaza, uno dei protagonisti della scena hip hop trap italiana da tempo. Salernitano, già nel 2014 duettava con Sfera Ebbasta. Nel 2016 pubblica l'album Sulamente nuje, in collaborazione con il rapper Peppe Soks. Alla fine dell'anno successivo ha firmato per la Sto Records, etichetta di pdi Ghali, che gli ha permesso di guadagnare popolarità con il suo singolo "Allenamento #2". Successivamente pubblica i singoli "Giovane fuoriclasse" e "Non cambierò mai", che lo fanno conoscere nella scena trap & hip hop italiana.



Bob Sinclar, che si è già esibito alla Praja Gallipoli il 3 agosto '23, torna alla Praja Gallipoli by Musicaeparole il 16/8, con Albertino, simbolo del ritmo e del divertimento e della dance in Italia da sempre, prima su Radio Deejay e oggi su m2o. Bob Sinclar, proabilmente, non è solo il top dj più attivo in Italia ed in Europa. E' anche il re del Salento. E' il dj pop star per antonomasia, con lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età. «L'Italia è come una droga per me - ammette Chris le Friant, il suo vero nome - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della sua carriera: dal palco di Sanremo, a celebri spot fino alla sua versione di "A far l'amore" inclusa nella colonna sonora de "La Grande Bellezza", capolavoro di Sorrentino.



Riassumendo, a Ferragosto '23 e in tutta l'estate 2023 la Praja Gallipoli (Lecce), capitale musicale del Salento e del divertimento è aperta 7 sere su 7, presenta sempre o quasi con due o tre superstar sul palco ogni sera. La densità di star sul palco è assolutamente unica.

Praja Gallipoli by Musicaeparole



Lungomare Galileo Galilei

info +39 3486297999

https://www.prajagallipoli.it



biglietti: www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI



www.instagram.com/prajagallipoli/

>www.tiktok.com/@prajagallipoli

https://t.me/prajagallipoliofficialchannel



Che si balla a luglio e agosto '23 @ Praja Gallipoli

aggiornamento al 11/08/23



VEN 11/8 Rocco Hunt Showcase, Willy William, Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 12/08 Mara Sattei live + Dj Antoine @ Popfest c/o Praja Gallipoli

DOM 13/8 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli

LUN 14/08 Steve Aoki @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MAR 15/8 CapoPlaza (Sottosopra Fest) c/o Praja Gallipoli

MER 16/8 Bob Sinclar, Albertino @ Praja - Gallipoli



GIO 17/8 Mamacita, Fred De Palma @ Praja - Gallipoli

VEN 18/8 Dj Jad + Wlady, Big Mama @ Praja - Gallipoli

SAB 19/8 Jimmy Sax, Luca Cassani, Lara Caprotti @ Praja - Gallipoli

DOM 20/8 Samuele Sartini, Clara @ Praja - Gallipoli



LUN 21/8 Gabry Ponte, Vida Loca @ Praja - Gallipoli

MER 23/8 Cristian Marchi, Il Pagante @ Praja - Gallipoli

GIO 24/8 Hugel, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 25/8 Boomdabash, Big Mama @ Praja - Gallipoli