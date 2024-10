Il criminologo ed esperto di mafie ha ricordato alla Radio di Colonia che «la ‘ndrangheta è una organizzazione criminale transnazionale ormai radicata nel nord Italia e presente in maniera preponderante anche in Germania».

«Il contrasto alla ‘ndrangheta non è più solo un problema dei calabresi poiché in questo territorio ha avuto origine, ma poi si è espansa in ogni parte del mondo e in maniera preponderante nel nord Italia».

«Io avrei mandato Gratteri a Milano dopo la mancata nomina alla Direzione Nazionale Antimafia». «È al Nord che andrebbe colpita perché è lì il centro vitale dei sui interessi economico-finanziari italiani».

La DIA ci conferma come la ‘ndrangheta sia la più internazionale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Italia. Opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Slovacchia, Romania e Malta, nonché in Australia, Canada, Stati Uniti e persino Nuova Zelanda. In Italia sono state censite 47 cosche locali: 25 in Lombardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 2 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige.

Come ho più volte detto in molte assisi anche internazionali «le nuove mafie (la ‘ndrangheta rientra in questa definizione) sparano meno e corrompono di più̀, hanno sempre più rapporti con il mondo dell’imprenditoria, della politica e della finanza».

«Come non è difficile comprendere questo tipo di mafia o si combatte a livello transnazionale oppure la battaglia è persa in partenza».

Vincenzo Musacchio, criminologo, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.