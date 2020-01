Il Withdrawal Agreement Bill (o WAB), è il disegno di legge con cui il governo Johnson sancirà l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il prossimo 31 gennaio. Dopo aver superato l'approvazione in Parlamento, il WAB, questo giovedì, ha ricevuto anche il Royal Assent, diventando legge dopo il via libera dalla regina che ha posto la sua firma sul documento.





Che cosa contiene il WAB?

Tutto quello che Johnson voleva che contenesse il suo accordo con l'Europa in relazione alla Brexit. Quindi, la negoziazione entro fine anno degli accordi di interscambio con l'UE, la fine di qualsiasi influenza dell'Unione sulla legislazione britannica.

Contiene inoltre il nuovo protocollo sull'Irlanda, in sostituzione del backstop pensato dalla May, che regolerà il traffico doganale tra Ue, Irlanda del Nord, Irlanda e Gran Bretagna, nuove norme sulla permanenza a lungo termine dei cittadini europei nel Regno Unito...



Che cosa non contiene il WAB.

La possibilità di un'estensione al periodo di transizione fissato in 12 mesi per ridefinire gli accordi con l'Ue. Il disegno di legge proibisce al governo di chiedere una proroga al Parlamento nel caso gli accordi di interscambio con l'Ue non siano pronti entro il prossimo dicembre.

La tutela dei diritti dei lavoratori che prima era garantita dalle norme Ue e che il governo adesso dice di voler rivedere.

Una clausola sui bambini rifugiati che elimina il precedente obbligo di accordo in base al quale se un bambino non accompagnato rivendicava protezione internazionale nell'Ue, avrebbe potuto avere un visto per il Regno Unito nel caso avesse avuto parenti che vivono lì. Tra il 2016 e il 2018, sono stati 426 i bambini non accompagnati che vi avevano fatto ricorso.



Dopo il 31 gennaio, data di uscita dall'Unione europea, il Regno Unito, per altri 11 mesi, continuerà ancora ad osservare tutte le norme e i regolamenti Ue, rimarrà nel mercato unico e nell'unione doganale e continuerà come adesso la libera circolazione di persone e merci.

Sarà a partire dal 1 gennaio 2021 che la Gran Bretagna potrà dire di avere finalmente messo in atto la Brexit.