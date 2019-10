Balliamo sul mondo, ultima “creatura“ di Chiara Noschese, ricca di sorprese in continuo rinnovarsi di contenuti è pronta per far risplendere arte, movimento e poesia in cui non basta solo un “click”.

Volo pindarico per proiettarsi in un mondo irreale, creativo, dunque a sé stante? Forse. Ma cosa accadrà nel ripetersi invece di un rito, contenitore di progetti, speranze, amori, passioni ma anche incertezze, paure e vecchi rancori: sarà l'incognita consapevolezza a fugaci stimoli sensoriali.

Le emozioni travolgenti vissute nel condividere insieme, su una via poetica, avventura e viaggio passionale, con grande forza evocativa s’incrociano in un rapido diffondersi di pensieri traboccanti di nostalgia e impeti passionali sullo sfondo della grande festa: Capodanno!

"La scrittura e la regia di BALLIAMO SUL MONDO, sono stati uno dei 'viaggi' più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti - afferma Chiara Noschese - La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell’emozione… l'emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti.”

Le vite dei 13 protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre... tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit del Liga che dà il titolo al musical!

Luciano Ligabue ha contribuito al testo con Chiara Noschese, la produzione e gli arrangiamenti musicali sono di Luciano Luisi.

“BALLIAMO SUL MONDO”





CAST

BOB MESSINI - MARIO

BEATRICE BALDACCINI - STELLA

MARIO ACAMPA - FAUSTO

MARIANNA DALLE NOGARE - NICOLETTA

BRIAN BOCCUNI - ANTONIO

ILARIA DE ROSA - CARMEN

MICHELE DE PAOLA - MATTEO

MARIACARMEN IAFIGLIOLA - VALENTINA

LUIGI FIORENTI - MICHELE

BRUNELLA PLATANIA - BRUNA

YURI PASCALE LANGER - NICCOLÒ

MIRIAM SOMMA - MYRIAM

MATTEO SALA - GIANNI



BRANI MUSICALI

Primo atto



HO MESSO VIA

UNA VITA DA MEDIANO

LIBERA NOS A MALO

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

CERTE DONNE BRILLANO

CERTE NOTTI

VOGLIO VOLERE

BALLIAMO SUL MONDO

Secondo Atto

TU CHE CONOSCI IL CIELO

IL GIORNO DI DOLORE CHE UNO HA

SI VIENE E SI VA

POLVERE DI STELLE

L’AMORE CONTA

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

NIENTE PAURA

TU SEI LEI

TRA PALCO E REALTÀ

URLANDO CONTRO IL CIELO

CREDITI

PRODUZIONE: LIVE ON STAGE

TESTO ORIGINALE E REGIA: CHIARA NOSCHESE

CONTRIBUTI AL TESTO: LUCIANO LIGABUE

PRODUZIONE E ARRANGIANGIAMENTI MUSICALI: LUCIANO LUISI

CONSULENZA MUSICALE: GIACOMO LAURI VOLPI

ASSISTENTE ALLA REGIA: ELEONORA LOMBARDO

SET DESIGNER: GABRIELE MORESCHI

SOUND DESIGNER: ARMANDO VERTULLO

LIGHTING DESIGNER: FRANCESCO VIGNATI

_©Angelo Antonio Messina