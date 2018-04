PERDERE O PERDENTE , SCEGLI

Perdere e perdenti, una sostanziale differenza.

Nessuno sceglie di perdere nè tantomeno di essere un perdente, allora non si muovono, vivono nell'apatia, aspettando che il prossimo faccia per poi raccoglierne i frutti. Perchè chi non gioca non perde, ma così facendo lasciano vincere gli altri, quelli che si fanno la strada da soli, quelli che non si tirano indietro, quelli che perdono, ma che poi si rialzano più forti di prima, perchè nulla ci è dovuto e tutto è da conquistare, e chi non si mette in gioco è destinato ad essere un perdente, per questo ti chiedo, vuoi metterti in gioco e rischiare di perdere per poi rialzarti sempre più forte e raccogliere i frutti del tuo impegno , del tuo lavoro, oppure aspettare ed essere un perdente a vita?????

Gaetano Ienco