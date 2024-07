CHIARA TAIGI VIGNA D’ARGENTO 2024 LECCE

ECCEZIONALE SERATA DI GALA PER IL DECENNALE!

30 Giugno 2024 a Piazza Duomo

Grande Successo per il decennale del Premio Vigna D’Argento e dell'Ideatore e Patron Pino Lagalle! https://youtu.be/otc93Yo8Y-4?t=4347

Eccellenze, Cultura, Radici, Identità, Comunità e Valori!

Ecco in sintesi la Vigna d'Argento 2024 in Piazza Duomo a Lecce!

Chiara Taigi ha voluto essere presente come premiata 2019 e parte del comitato d'onore al decennale del Premio, per celebrare un evento che pone al primo posto la Cultura e l'Identità del Territorio e dell'Italia, premiando le eccellenze e i valori in tutti i settori.

Chiara Taigi ha reso un omaggio musicale a due altri grandi premiati con Vigna D'Argento, M° Ennio Morricone e M° Nicola Piovani, cantando “C'era una volta il West” e “La vita è bella”, colonne sonore dei film omonimi che dimostrano una altissima eccellenza italiana nella musica, brani tutti premiati con diversi Oscar e Premi internazionali del cinema e della musica.

Tutto l'evento è stato condotto dal Patron Pino Lagalle e trasmesso in diretta da Telerama, TelePadrePio, SalentoTelevision e molte altre testate, tv e radio.

L'elenco dei premiati della Vigna d'Argento 2024 di Lecce sono stati Antonio De Donno (Procuratore Capo Repubblica di Brindisi), Luca Rotondi (Prefetto della Provincia di Lecce) consegnato da S.E.R. Mons. Michele Seccia, Francesca Riccio (Dirigente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce), Valentino Nicolì (Presidente di Confindustria Lecce), Toni Matarrelli (Sindaco di Mesagne), Francesco Di Gregorio (Ideatore Forum Eventi), Damiano Carvignese (Idea Verde Nautica), Cosimo Durante (Presidente Gal Terra d'Arneo), Gerardo Cancellaro e Anna Ragone (Villa Maria Martina - Serena Cuore).

Il programma con musica, recitazione e danza per la Serata di Gala di altissimo livello, oltre al canto di Chiara Taigi ha suonato la Grande Orchestra di Fiati della Vigna d’Argento diretta dal M° Giuseppe Gregucci che ha eseguito “Vita Pugliese” di Giuseppe Piantoni, l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, “Un amore così grande” di Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio e “Perdere l'Amore” noto successo di Massimo Ranieri composto da Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi e concluso con il “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini, Elisabetta Guido ha cantato “Buonasera signorina” per il centenario di Nicola Arigliano, Gabriele Nahi ha cantato e intepretato un emozionante “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni, Carla Petrachi in “Gelo sia” una sua composizione e di Andrea Luberto, l'attore Salvatore Cosentino con un profondo e monologo sul rispetto della Lingua Italiana e delle sua identità, Andrea Sirianni con due bellissimi classici della recitazione, il tutto impreziosito da alcune esecuzioni del coro liturgico della Cattedrale di Lecce diretto dal M° Tonio Calabrese dal "Canto degli Italiani" di Mameli a “quannu te lai la facce la matina” in onore a Tito Schipa, oltre alla partecipazione di due giovani danzatori che si sono esibiti sulle coreografie di Enza Bracciale .

Una serata speciale di spettacolo, cultura e intrattenimento legato da una sequenza di premiazioni a vari ospiti, che hanno dimostrato di essere una eccellenza nel loro settore di appartenenza e di grandi valori sul territorio.

Il Patron Pino Lagalle ha raccontato anche com'è nato il premio e com'è nata la scultura della Vigna d'Argento. Durante la ricerca di un artigiano per realizzare un busto dedicato a San Padre Pio. Pino Lagalle ha incontrato per puro caso lo scomparso scultore Ugo Malecore, da cui nacque una profonda collaborazione e amicizia e che ha creato per questo evento un magnifico simbolo, la Vigna con arte e musica, l'unione di grandi e profondi significati di lavoro, tradizione ed etica, questo simbolo è divenuto un premio dell'eccellenza italiana.

Il premio si è concluso con una bellissima torta simbolo del decennale e con l'intepretazione cantata dal patron Pino Lagalle di “Breve amore” (“goodbye my darling") di Alberto Sordi, con lo sfondo di un commuovente e appassionato video che riasssumeva i 10 anni del premio... Grazie Pino Lagalle!

Il prossimo appuntamento della Vigna d'Argento sarà a Roma, in Campidoglio, il 19 settembre 2024!

Chiara Taigi ringrazia il Patron Pino Lagalle per la grande passione profusa, per i valori, le tradizioni che ci contraddistinguono come Cultura e Identità territoriale e nazionale, per la capacità di garantire un altissimo livello organizzativo e artistico, per una grande capacità come comunicatore e come artista che è stato in grado di valorizzare gli artisti e tutte le personalità premiate. Si distingue inoltre per una profonda umanità e sensibilità sociale, supportata da una sincera base spirituale che ha prodotto in questi 10 anni, 18 eventi di alto livello che sono di per se una nuova eccellenza italiana.

Si ringrazia la Vigna d'Argento, tutte le personalità del Comitato d'onore e tutti Sostenitori e Sponsor dell'evento.

Si ringrazia l'accoglienza Palazzo del Seminario, la Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta e nella persona si S.E.R. Mons. Michele Seccia e tutti i Sacerdoti, tutte le Autorità presenti, Carabinieri, al Corpo di Polizia di Stato, Pompieri, 118, Volontari per la Sicurezza, a tutti gli Sponsor, Service audio e video, a tutto personale addetto e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Si pone anche accento al ricordo di alcuni premiati come di Pino Cordella, Ennio Morricone, Raffaella Carrà e altri premiati eccellenti che rimarranno come esempio per le future generazioni.





