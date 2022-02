L' episodio è noto e ha fatto il giro del mondo, non occorre ridescriverlo. Tutti si sono scandalizzati dell' ignorante supponenza con cui il presidente ugandese ha snobbato la Von der Leyen, ma a guardare bene questa foto sorge spontanea una domanda: come mai Macron e Michel sono vicini e la Von der Leyen è isolata e a tre passi distanza e non IN MEZZO a loro due come le più elementari norme di semplice civile galateo avrebbero imposto?

Se la disposizione dei personaggi sulla scena è stata (come si suppone) predisposta e organizzata, l'eventuale maestro di cerimonie aveva bevuto o più semplicemente dovrebbe cambiare mestiere.

Ma soprattutto, come mai la cosa non è stata notata e stigmatizzata, in giro per i media? Tutti si sono scandalizzati del comportamento da capo tribù dell'ugandese, ma, salvo errore, nessuno ha notato che la scena era già "inquinata" fin dall'inizio, con Michel e Macron che si sono ben guardati dal notarlo e rimettere le cose a posto prima che si alzasse il sipario.

Il bamboccio Michel, tra l'altro aveva anche un altro illustre precedente e c'è ricascato, e se questa è una delle massime cariche europee, c'è seriamente di che preoccuparsi, Macron ha appena salvato la faccia e l'onore francese, facendo notare all'ugandese che si era "dimenticato" di salutare l'unica donna presente sulla scena.

Il "presidente" poi, tanto per non farsi mancare niente, ha anche accuratamente evitato di dare la mano alla signora.

Poi, magari, qualcuno di questi personaggi (diciamo meglio solo due) prima o poi ce li ritroveremo a sproloquiare per stigmatizzare le ancora frequenti disparità di trattamento tra donne e uomini.

Ma ci facciano il santissimo piacere!!