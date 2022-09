Entro il 2027, circa il 24% della popolazione nel mondo trascorrerà almeno un’ora al giorno nel metaverso, secondo una ricerca scientifica. Ciò solleva la questione di come ciò influenzerà esattamente la nostra vita quotidiana, in particolare i tipi di lavoro che il metaverso può creare. In soli tre mesi, il numero di posti vacanti nel metaverso è quintuplicato e questi sono alcuni dei ruoli chiave che vengono creati.

Abbiamo sottoposto la nostra ricerca a Nicolini Massimiliano, direttore del dipartimento R&D di Olimaint e unico italiano nel metaverse standard forum all'interno del gruppo di ricercatori che sta cercando di scrivere gli standard del futuro mondo virtuale che ci attende.

Oltre a questa carrellata esistono altre opportunità di lavoro, forse molto più tecniche e specifiche, queste che presentiamo sono quelle che più oggi sono allla portata di molti.



Ingegneri del software di realtà virtuale e realtà aumentata

Un ruolo cruciale all’interno del metaverso sono gli ingegneri del software dietro di esso. Questo ruolo prevede il lavoro con tecnologie avanzate per creare esperienze interattive su varie piattaforme. Pertanto, è necessario uno sfondo di codifica.

Diverse aziende famose stanno già offrendo posti vacanti per ingegneri software VR/AR. Ikea e Amazon stanno utilizzando AR per dare ai clienti un’idea di come appariranno determinati prodotti su di loro o nelle loro case.



Sicurezza informatica del metaverso

Proprio come le minacce alla sicurezza di Internet, il metaverso subirà varie minacce ed è particolarmente vulnerabile a fughe di dati, attacchi informatici e furto di dati. Per garantire che il metaverso sia uno spazio sicuro, saranno necessari nuovi livelli di sicurezza. Ciò avverrà sotto forma di sicurezza informatica metaverse. Le persone in cerca di lavoro per questo ruolo avranno bisogno di un background in sicurezza informatica e programmazione.



Guida turistica virtuale

Poiché il metaverso è un ambiente completamente nuovo, i visitatori per la prima volta avranno bisogno di guide turistiche. Questi ruoli richiederanno al personale di guidare, consigliare e ospitare gli ospiti in vari spazi all’interno del metaverso. Le guide turistiche virtuali non richiedono esperienza in quanto tale, ma dovranno avere una vasta conoscenza degli spazi.



Ingegneri hardware

Per alcune esperienze AR/VR, sarà necessario l’hardware. Ciò significa che la domanda di ingegneri hardware aumenterà solo. Questi tipi di ingegneri sono responsabili dello sviluppo di nuovi sensori, fotocamere, cuffie e dispositivi indossabili.

Nei Reality Labs di Meta, gli ingegneri hardware stanno aiutando a costruire e testare prototipi per future esperienze AR/VR per i consumatori.



Amministratori virtuali

A differenza degli attuali giochi online, gli spazi nel metaverso consentiranno a un numero enorme di persone di stare insieme contemporaneamente. Ciò significa che saranno necessari steward virtuali per moderare gli spazi. Gli steward virtuali non saranno solo responsabili di garantire che le persone seguano le regole dello spazio, ma anche di creare un’atmosfera comunitaria.

Questa è un’ottima opzione per le persone senza esperienza nei campi relativi al metaverso. Finché sei bravo a comunicare, i ruoli per gli steward virtuali saranno disponibili a tempo pieno e part-time.



Agenti immobiliari virtuali

Esistono già agenti immobiliari designati del metaverso, come Metaverse Property, che vendono e affittano terreni nella sfera. Metaverse Property sta attualmente offrendo terreni in cinque distretti a Decentraland.

Naturalmente, per vendere un terreno, saranno necessari agenti immobiliari. Le persone in questo ruolo saranno responsabili della gestione, dello sviluppo, della consulenza e del marketing della proprietà. Nel dicembre 2021 è stata completata la vendita di proprietà del metaverso più costosa. La trama è andata per 4,3 milioni di dollari. È chiaro perché alcuni agenti immobiliari prenderanno in considerazione il passaggio al metaverso.



Ingegneri blockchain

Il metaverso sta creando un nuovo titolo di ingegnere blockchain. Le persone in questo ruolo saranno responsabili della creazione e dell’implementazione della blockchain digitale per le aziende. Lavorare su blockchain è tecnico e richiederà un buon livello di comprensione delle piattaforme blockchain.



Specialista di marketing del Metaverso

Per coloro che sono già esperti di marketing, diventare uno specialista del marketing metaverso è un’ottima opzione in futuro. Il ruolo potrebbe variare dalla creazione di cartelloni pubblicitari nel metaverso alla promozione di prodotti attraverso esperienze virtuali.

Un progetto di cui potrebbero essere responsabili gli specialisti del marketing del metaverso è NIKELAND. I minigiochi consentono ai visitatori di vestirsi con i prodotti Nike. Questa è una grande opportunità per pubblicizzare i prodotti Nike esistenti, ma i visitatori possono anche acquistare prodotti esclusivi.

Le aziende che attualmente assumono per specialisti di marketing metaverso includono HSBC e Meta. Ciò suggerisce la portata delle opportunità che saranno disponibili all’interno del campo.



Avvocati del Metaverso

Il metaverso sta introducendo nuovi tipi di classi di attività, richiedendo nuove leggi per disciplinare come acquistarle, venderle e gestirle. Gli avvocati di Metaverse saranno responsabili di questo insieme ad altre questioni, come i problemi di copyright con l’arte digitale.



Stilista del Metaverso

Dato che gli avatar nel metaverso sono una rappresentazione virtuale di te stesso, le persone vorranno apparire il più belle possibile. È qui che entreranno in gioco gli stilisti del metaverso. Agiranno come stilisti personali per garantire che gli avatar delle persone abbiano un aspetto elegante.

Dato che gli individui possono ricavarne qualsiasi cosa da 100 a 20.000 euro al mese, vale la pena esplorare i vari titoli di lavoro in fase di creazione. Ci saranno molti lavori disponibili, a tempo pieno e part-time. Invece di togliere posti di lavoro, il metaverso creerà molte nuove opportunità, rendendolo una sfera davvero eccitante da tenere d’occhio per il Nostro prossimo lavoro.