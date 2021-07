Il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, ha programmato una serie di incontri, divisi per gruppi di Comuni, per verificare lo stato di attuazione degli interventi sulla rete viaria provinciale.

I lavori in esame sono inquadrati in una serie di strumenti di programmazione e pianificazione, tra cui il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana, il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e il programma quinquennale (2019-2023) straordinario di manutenzione stradale finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

I Comuni verranno riuniti in gruppi omogenei territoriali, nelle sedi indicate, e saranno presenti con un solo rappresentante per ogni Comune (Sindaco o suo delegato), in modo da limitare la presenza e garantire il rispetto delle norme previste per il contenimento de| rischio Covid-19. I Comuni della Val d’Agrò non figurano nell’elenco degli incontri dato che sono stati riuniti recentemente.

Alle riunioni i Responsabili Unici del Procedimento garantiranno la presenza direttamente o tramite il Direttore dei Lavori, in modo da potere fornire eventuali chiarimenti sull’avanzamento dei lavori e su problematiche di natura tecnica.