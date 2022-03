Vivere il corpo, giocarci, esplorarlo e metterlo in comunicazione, grazie all’educazione teatrale, in un’operazione di Community Building alla ricerca di un contatto ed una condivisione con l’Altro da sé. Dopo le attività di formazione e creazione, giunge a conclusione il progetto Mi dici il tuo nome, promosso dal gruppo under35 Margot Theatre vincitore di VitaminaG - realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - con la proiezione di sabato 26 marzo presso la Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri (RM) del videoclip artistico e divulgativo che tira le fila di un percorso che ha visto protagonisti ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

Il videoclip ha come tema principale la diversità e l’inclusione, ed ha preso vita grazie al lavoro dei giovanissimi partecipanti, che hanno intrapreso un percorso di conoscenza e scoperta del corpo e dell’Altro, e realizzato poi le riprese sul territorio del Comune di Cerveteri. Un lavoro e un’esperienza di forte condivisione, garantita dal laboratorio teatrale sul corpo e sul rapporto con l’Altro, a cura del gruppo Margot Theatre, unitamente ad un ciclo di quattro incontri con esperti esterni, in rappresentanza – in base alla propria competenza professionale e in base alla propria esperienza – di uno specifico punto di vista sull’Altro da sé.

Mi dici il tuo nome di fatto promuove un modello di informazione, riflessione e comunicazione basato sulle logiche di community building, favorendo il confronto e gli spazi di espressione personale. Senza dimenticare il lavoro sul corpo – tipico della formazione e dell’educazione teatrale – più concreto rispetto ai temi metaforici. Gli esercizi fisici operano infatti in profondità, attraverso dinamiche non logiche e non razionali, ma vissute sulla propria pelle. I partecipanti, in questo senso, non sono mai stati recettori passivi quanto più protagonisti e attori dell’esperienza.

Margot Theatre - con la Direzione Artistica di Valentina Cognatti, regista e docente, professionista nel campo dell’insegnamento artistico-pedagogico - da anni lavora nel Comune di Cerveteri (Roma), offrendo corsi di teatro per tutte le fasce d’età e di esperienza, proponendo spettacoli e laboratori di formazione negli Istituti Scolastici locali e curando la produzione di eventi e spettacoli in collaborazione con i Comuni di Roma e dintorni. L’obiettivo è creare una rete di comunicazione internazionale regolata dal linguaggio dell'arte e del teatro per diffondere bellezza e sensibilizzare al rispetto e al sostegno.

Mi Dici il Tuo Nome è un progetto dell’Associazione Margot Theatre vincitore di VitaminaG - realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto. Il progetto è patrocinato dal Comune di Cerveteri.



Sabato 26 marzo ore 17:00 – Proiezione Videoclip

Sala Ruspoli – Piazza Santa Maria, 12, Cerveteri (Roma)

​​Per partecipare al convegno finale inviare la richiesta a [email protected]

Info: www.margot-theatre.it