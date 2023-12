Sabato 16 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Palladium dell'Università Roma Tre si terrà la cerimonia finale del Premio “Movie To Music” che celebra il rapporto simbiotico e indissolubile tra musica e cinema, valorizzando i migliori film di argomento musicale, con la partecipazione di Leo Gassman, Riccardo Milani, Daniele Vicari e molti altri grandi nomi del mondo della musica e cinematografico. Un progetto giunto alla sua III edizione, nato da un’idea di Luca Aversano e Giandomenico Celata, e realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il Premio è organizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con la direzione artistica della giornalista e critica cinematografica Paola Casella: “Questa terza edizione vedrà esibirsi sul palco una giovane star della musica e premiati tre registi di altrettanti documentari d’autore, più un piccolo caso cinematografico decretato dal pubblico under-30. Una serata di cinema e musica dal vivo che è diventata un appuntamento di stagione e l’occasione per incontrare alcuni dei nomi più interessanti del cinema e della musica contemporanei”.

Saranno presenti alla cerimonia di premiazione grandi nomi dal mondo del cinema e della musica, tra cui Leo Gassmann, Riccardo Milani, Daniele Vicari, Renata Di Leone e Giovanni Capalbo. Sul palco anche la Roma Tre Jazz Band, nata nel contesto del Corso di laurea in DAMS dell’Università Roma Tre e del Teatro Palladium su iniziativa di Luca Aversano e diretta dal M° Nicola Concettini.

Musica e cinema sono legati da un rapporto indissolubile, due elementi che uniti riescono a restituire un’esperienza completa di fruizione dell’arte. Il Premio “Movie to Music” ha l’obiettivo di valorizzare questo rapporto, riconoscendo i migliori film di argomento musicale, nei quali cinema e musica si completano perfettamente. Si tratta anche di un'occasione per riunire sul palco del teatro di Garbatella le eccellenze del settore e per onorare quel rapporto elettivo e profondo che lega sin dai suoi esordi il cinema alla musica. Il Premio intende valorizzare e celebrare i migliori film di argomento musicale, selezionati da un comitato che vede, tra gli altri, la presenza del compositore di musica per cinema Michele Braga.

Sono previste diverse categorie per valorizzare i film di argomento musicale, come il miglior film biografico su un musicista, il miglior film su un luogo legato alla musica, il miglior film su un mestiere della musica e, novità di quest’anno, il premio al miglior film su una mecenate della musica. A questi si aggiunge un premio speciale alla Migliore canzone dalla colonna sonora di una serie televisiva, che verrà eseguita sul palco dal suo interprete.

Il Premio “Movie to Music” si colloca nella stagione 2023/2024 “Vent’anni nel presente”, nell’anno del ventennale del Teatro Palladium (a Roma in piazza Bartolomeo Romano, 8), che si distingue sul territorio nazionale grazie a una programmazione eclettica e continuativa. In costante attività ed aperto alla sperimentazione, il Palladium esalta il valore della collaborazione e del network con enti, associazioni, festival, scuole e atenei, per offrire al pubblico proposte innovative, in movimento, ricercando stimoli e contenuti provenienti da tutto il territorio nazionale, e al tempo stesso saldando la connessione con l'VIII Municipio.

L’ingresso alla cerimonia del Premio “Movie to Music” è gratuito e libero fino all’esaurimento dei posti.

Sabato 16 dicembre ore 20.30

Teatro Palladium – Piazza Bartolomeo Romano, 8, 99154 Roma

Tutte le info su www.teatropalladium.com - Tel. 06 57332772 E-mail: [email protected].