Dopo 73 giorni, l'Allianz Stadium riapre le sue porte per la sfida di questa sera nella tradizionale sfida d'allenamento di pre-season tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen.

Uno spettacolo che andrà in scena in uno stadio tutto esaurito, con il fischio d'inizio fissato alle 18:30. Di seguito la lista dei giocatori convocati dalle due squadre per l'amichevole:



I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahovic

15 Yildiz

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

36 Perin

49 Sekulov



I CONVOCATI DELLA NEXT GEN

1 Daffara

2 Savona

3 Rouhi

4 Peeters

5 Muharemovic

6 Gonzalez

7 Cudrig

8 Owusu

9 Mancini

10 Guerra

11 Mbangula

12 Scaglia S.

13 Scaglia F.

14 Palumbo

15 Perotti

16 Mulazzi

17 Nonge

18 Da Graca

19 Puczka

20 Anghelè

21 Ledonne

22 Vinarcik

23 Amaradio

24 Macca

25 Fuscaldo

26 Pedro