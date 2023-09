Non due ma ben 3 tra party per il weekend di #Costez - Telgate (BG) dal 7 al 9 settembre. Si parte in anticipo, già giovedì 7 settembre, con il party NKY Endless Summer. Dalle 23.00 alle 3.00 del mattino, a ritmo di house, trap, reggaeton ed altre sonorità.



Venerdì 8 in Green Room al #Costez per per lo scatenato party Una Mas ecco come special guest arriva la bella (e bravissima) Aniram. Una Mas è una festa decisamente hot, perfetta per ballare scatenati con gli amici fino all'alba. E' Una Mas, ovvero una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto.



Sabato 9 settembre sul palco di #Costez Telgate (BG) arriva Federico Chimirri. Italoargentino e seminifinalista di Masterchef è prima di tutto un dj decisamente richiesto nei locali italiani e non solo. Vive tra Formentera e Milano con la sua fidanzata Giulia e suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, il suo più grande orgoglio: tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui. L'amore per la cucina scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall'Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero, senza il supporto di nessuno. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio. Adesso vorrebbe seguire la strada del padre e riuscire ad aprire un posto che possa conciliare le sue due più grandi passioni: la cucina e la musica.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione