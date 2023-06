Nella foto autrici e autore finalisti alla conferenza stampa di presentazione presso il Grand Hotel Majestic di Verbania, media partner di Turismo Cultuale, fra i promotori dell'evento (fonte foto: Turismo Culturale) .

Il Premio Strega, il più prestigioso premio letterario italiano per la narrativa, fondato nel 1947, viene assegnato ogni anno a luglio. La giuria dei 400 Amici della Domenica, affiancata da scuole, biblioteche e alcuni Istituti Italiani di Cultura. Il famoso premio letterario ha datto tappa a Verbania dove, i 5 finalisti, hanno presentato i loro romanzi presso il Teatro "IL MAGGIORE" con pre-conferenza stampa presso il Grand Hotel Majestic di Verbania. Nel tardo pomeriggio i finalisti hanno risposto ad alcune domande della stampa. E' stata rievocata la dimensione del "romanzo storico" di manzoniana memoria: il vero per soggetto, l'interessante per mezzo e l'utile per scopo.

I 5 romanzi presentati:

- Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi). 1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato.

- Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo). Mosso dal desiderio di liberarsi dei ricordi che non smettono di tormentarlo, il narratore di questo libro decide di compiere un viaggio nella sua città, trasformata per l’occasione in un grande teatro della memoria. La città è Torino, la storia è quella di una coppia italiana del dopoguerra, del loro innamorarsi, sposarsi e vivere prima felici e contenti, e poi infelici e scontenti.

- Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot). Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontarle la loro storia.

- Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori). Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che non tutti sanno è che Antoine, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia.

- Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli). Dall’autrice del bestseller Le assaggiatrici, un romanzo epico e intimo, ispirato a una storia vera. Sarajevo 1992: L’avventura di una ragazza e due ragazzi cui il destino ha tolto tutto, ma che senza nemmeno saperlo finiranno per salvarsi l’un l’altro la vita (fonte: Berlino Magazine). La proclamazione del vincitore dello Strega 2023 si terrà il 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, tradizionale appuntamento che anche questo anno sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai2, con la conduzione di Geppi Cucciari.

L'autrice Ada D'Adamo non ha partecipato all'evento perché morta recentemente. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, con il libro COME D'ARIA, il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot. Ma come da regolamento, il romanzo, sottolineano a casa Bellonci, è restato in gara al Premio Strega 2023.

La serata è stata tradotta con la lingua dei segni italiana. L’evento è promosso da Fondazione Bellonci, Liquore Strega Alberti, BPER Banca in collaborazione con Città di Verbania, Libreria Alpe Colle, Verbania Vco Biblioteche, Fondazione Il Maggiore, Grand Hotel Majestic. Preziosa la collaborazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa di Andrea Cassina del Comune di Verbania, Responsabile del Settore Biblioteca, Cultura e Turismo Coordinatore del Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola.