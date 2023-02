L’artista presenterà alcuni brani tratti dal suo album “Breathe”

Tra gli eventi paralleli che si svolgeranno nella settimana sanremese, ci sarà uno spazio “live” dedicato ad una serie di artisti, tra i quali troveremo la cantautrice di origini olandesi Dineka, (al secolo Dineka Lips) che si esibirà giovedì 9 febbraio alle ore 16:00 in corso Matteotti. L’artista presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico, “Breathe”, album attualmente in promozione e già disponibile nei negozi ed in digital download.

Un disco autobiografico dove Dineka parla di rinascita e libertà, dopo alcuni anni vissuti lontano dalla scena musicale, durante i quali ha capito che l’ostacolo che le impediva di fare tutto ciò che amava di più, l’appassionava e rendeva libera, scaturiva solamente dalla sua testa, dallo stato restrittivo nel quale si era rinchiusa inconsciamente. E da qui la decisione di riprendere in mano la sua vita, scrivendo canzoni e tornando a cantare anche per trasmettere il messaggio che solo noi stessi, per certi aspetti, possiamo decidere della nostra vita.

Non serve inseguire la felicità perché è frutto delle proprie azioni, dei pensieri e desideri. È fondamentale mettere se stessi al primo posto, lavorare su mente e corpo, per tornare a sentirsi soddisfatti, orgogliosi di quello che si è, respirare! “Breathe” è tutto questo, energia positiva che fa rinascere; grazie alla sua interpretazione l’artista rievoca emozioni forti, malinconia, calma e tranquillità, positività il tutto completato dall’armonia melodica dei suoni, accompagnati da una voce delicata e forte al tempo stesso, che le permette di arrivare con facilità al pubblico. Laureata in psicologia e poi in Canto Jazz al Conservatorio di Pavia, Dineka non ha più dubbi sul suo futuro; intanto ci sarà modo di conoscerla meglio dal vivo a Sanremo, ed apprezzare non solo l’artista ma anche la donna che ha saputo risollevarsi da un periodo difficile e rifiorire, respirando a pieni polmoni alla vita!

