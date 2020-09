Ruth Bader Ginsburg, 87 anni, è morta venerdì nella sua casa di Washington per un tumore al pancreas. La Ginsburg, nominata alla Corte Suprema dall'ex presidente Bill Clinton nel 1993, era uno dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti e, appena sei settimane prima delle elezioni presidenziali, Trump ha già annunciato di volerla sostituire "senza indugi".

Il motivo è chiaro. La Ginsburg era un giudice liberal portabandiera dei diritti delle donne e la nomina di un giudice conservatore allineato all'ideologia parafascista dell'attuale amministrazione può influire pesantemente nelle decisioni a maggioranza dei nove membri della Corte Suprema americana che in futuro potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro le scelte del Congresso.

La nomina dei giudici negli Stati Uniti è una questione politica. Il presidente indica il giudice da nominare e il Senato successivamente è chiamato a confermare o respingere la scelta.

Con la morte della Ginsburg i giudici "liberal" a Washington sono rimasti in tre. Se Trump riuscisse a nominare un giudice a lui gradito, ciò sposterebbe decisamente verso i conservatori l'indirizzo delle decisioni della Corte Suprema.

Ma alle elezioni presidenziali mancano solo sei settimane e Trump potrebbe non essere rieletto. Quindi, buona regola dovrebbe essere quella di attendere che sia il nuovo presidente a fare la nomina del nuovo giudice, il cui incarico, va ricordato, è a vita.

Nel 2016 i repubblicani al Senato impedirono al presidente in carica Barack Obama, democratico, di nominare un nuovo giudice alla Corte Suprema. A quel tempo, Mitch McConnell, il leader dei senatori repubblicani che allora come oggi sono in maggioranza, giustificò la decisione in base al fatto che nel 2016 si sarebbero svolte le elezioni.

Venerdì, a dimostrazione della coerenza che lo supporta, lo stesso senatore McConnell che ancora guida i repubblicani al Senato, ha dichiarato che stavolta i repubblicani si esprimeranno nel caso Trump proponga un nuovo giudice prima delle presidenziali.

Nel caso ciò dovesse accadere, il nuovo giudice sarebbe il terzo nominato da Trump. Un'occasione che l'attuale presidente cerca di sfruttare per avere qualche certezza in più di poter rendere ancor più anormale una nazione come gli Stati Uniti che di ulteriori anormalità non ha certo bisogno.

Questo è quanto ha dichiarato Trump in un tweet:





.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!