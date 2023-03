Anche quest'anno il FAI, Fondo per l'ambiente Italiano ha organizzato le Giornate FAI di primavera alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro Paese. Un'iniziativa che si ripete dal 1975.

Sono oltre 750, distribuiti in 400 città, i luoghi che sarà possibile visitare lungo tutta la penisola, per la gran parte solitamente non aperti al pubblico oppure poco conosciuti...