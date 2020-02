Samsung è stata tra le prime aziende a lanciare sul mercato (con qualche difficoltà iniziale) uno smartphone con display pieghevole. Il dispositivo in questione è il Galaxy Fold.

A breve l'azienda dovrebbe lanciare sul mercato il Samsung Galaxy Z Flip, un nuovo smartphone con display pieghevole.

Il nome non ricorda di certo quello del Galaxy Fold ed anche il design e l'idea di fondo sono diverse. Infatti, se il Fold era uno smartphone che poteva diventare un tablet (o viceversa), questo sarà un dispositivo compatto che una volta aperto si trasformerà in uno smartphone con un ampio display.

In pratica, il design del Galaxy Z Flip è paragonabile a quello del Motorola RAZR, come dimostra il seguente post che ha finito per svelare quello che potremmo definire il segreto di Pulcinella, come già era prevedibile da precedenti anticipazioni.