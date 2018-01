FILMInsieme prosegue con Cuori Puri

Il 20 gennaio presso il Cinema Ariosto (ore 21.00, Milano Via L. Ariosto 16, ingresso €. 7,00) continua la rassegna cinematografica di FILMInsieme, stagione 2017-2018, con la proiezione del film Cuori Puri per la regia di Roberto de Paolis, protagonisti Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.

L’appuntamento con il grande cinema al Cinema Ariosto, lo ricordiamo, è a cura del gruppo amici del cinema Santa Maria Segreta in collaborazione con il Cinema Ariosto SpazioCinema.

Ricordiamo che gli abbonamenti sono in vendita presso il Cinema Ariosto.

Trama:

Sullo schermo, lei e lui corrono a perdifiato nella desolata periferia. Agnese (Selene Caramazza) ha 17 anni e non se la passa poi male con la madre Marta, se non fosse che le ha sequestrato il cellulare. Perciò ne ha rubato uno. Stefano (Simone Liberati) ha pochi anni di più ma già un passato tormentato di microcriminalità: i genitori sull’orlo dell’indigenza e ora un precario lavoro da guardia giurata per sbarcare il lunario.

Paradossale che sia proprio lui a inseguire l’ombrosa ragazza al primo furtarello. L’agguanta ma come staccarle gli occhi di dosso? Lei lo prega, si scusa. La mancata denuncia gli costa il posto: retrocesso a fare la guardia a un parcheggio, che confina con il campo rom. E’ dura, quelli gliene fanno di tutti i colori. Il colmo è quando Stefano vede dall’altra parte della rete Agnese che, con la mamma Marta, porta pacchi dono e generi di sussistenza. Marta e la figlia sono assidue della parrocchia di don Luca giovane prete che sa coinvolgere in progetti di solidarietà e accoglienza. Stefano non vorrebbe farsi trascinare nel giro della droga gestito nel quartiere dall’amico Lele. La situazione precipita quando i suoi vengono sfrattati.

Intanto, Agnese si fa convincere dalla mamma, cattolica praticante, affinché lei e l’amica Bea aderiscano all’associazione “Cuori puri”: una promessa di illibatezza fino al matrimonio. La speranza di scansare le brutture della vita di periferia attraverso la verginità. Un po’ come Stefano vorrebbe preservare il quartiere tenendone lontani rom e immigrati. Lui e Agnese, diversi in tutto a partire dai valori di riferimento, scopriranno però quanto siano fragili.

Basta una promessa a frenare il turbinio dei sentimenti? Può un reticolato separare bisogni ed esistenze? Agnese e Stefano si desiderano. Perché però l’amore possa diventare realtà dovranno lottare contro tutto, soprattutto contro loro stessi.



INTERPRETI

Selene Caramazza

Simone Liberati

Barbora Bobulova

Stefano Fresi

Edoardo Pesce



SCENEGGIATURA

Luca Infascelli

Giulia Scicchitano

Roberto de Paolis



MONTAGGIO

Paola Freddi



MUSICHE

Emanuele De Raymondi



DURATA

114’



ORIGINE

Italia