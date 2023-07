Musica per flauto e per organo, letture dalla vita di San Benedetto sul suono aulico della cetra, parallelismi con Bach, sono questi gli ingredienti della serata di domenica 16 Luglio (ore 21.00, ingresso Libero) nella Chiesa di S. Lucia alle Benedettine in Tarquinia (Via Umberto I).

Al Concerto ispirato alla figura di San Benedetto suoneranno il M° Donato Salvatore Cambò (flauto traverso) e il M° Luca Purchiaroni (organo).

Musiche di Bach, Handel, Gluk. Voce narrante, Massimo Pierozzi.

Le letture saranno accompagnate dal suono della cetra.