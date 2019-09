Il "nuovo" San Siro: 1,32 miliardi di euro di costi, 124 milioni di euro/anno di ricavi

Ma quanto mi costi? Tanto. Però mi dovresti anche far guadagnare tanto! E come no! Il problema è che i costi cono sicuri, mentre i guadagni sono... però previsionali, seppur in linea con quelli di altre squadre.

Secondo i conti riportati dal Corriere della Sera, Milan e Inter per costruire il nuovo stadio che dovrà sostituire l'attuale impianto di San Siro e le strutture a corredo, da cui deriveranno gli introiti commerciali, dovranno spendere 1,32 miliardi di euro... non certo noccioline.

Comunque, le previsioni di incasso derivanti dalla nuova struttura dovrebbero essere valutabili intorno ai 124 milioni di euro, escludendo gli incassi derivanti dalla biglietteria.

La cifra si raggiungerebbe con le sponsorizzazioni, le visite al museo, la ristorazione, gli eventi, più gli altri incassi derivanti dalle attività delle strutture commerciali che saranno costruite nelle immediate vicinanze del nuovo impianto.

Il Comune concederà lo spazio per lo stadio gratuitamente e le due società avranno 90 anni di tempo per sfruttarlo appieno commercialmente, prima della scadenza della convenzione. Sulla base dei costi accennati in precedenza, serviranno però 32 anni per raggiungere l'equilibrio dei conti e rientrare dell'investimento: i guadagni arriveranno dal trentatreesimo al novantesimo anno, quando scadrà la convenzione con il Comune.