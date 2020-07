282 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 245.082. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Trento le regioni dove si sono manifestati più casi nelle ultime 24 ore. A queste va aggiunta la Basilicata, i cui casi però riguardano alcuni migranti colpiti dal contagio e lì trasferiti da Lampedusa.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.322, 74 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 48 (uno in meno rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 724 (8 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.550 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (90 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 197.431, in aumento di 197 rispetto al dato di martedì.

Oggi i morti sono 9, con il totale dei decessi che arriva così a 35.082.