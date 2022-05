Il Detachment del Task Group Griffon con al comando il contingente italiano fornirà supporto elicotteristico alla NATO Mission in Iraq. L'Airmobile Task Group Griffon, equipaggiato con gli UH-90A, è il reparto di elicotter italiani messo a disposizione della Coalizione globale anti Daesh. Il A.T.G. Griffon è inquadrato nell'Italian National Contingent Land di stanza ad ERbil, guidato dal Colonnello Piercarlo Miglio, che fornirà da oggi anche un detachment a support della NATO Mission Iraq, la cui leadership a breve, sarà dell'Italia.

Si è svolto infatti il passaggio di consegne tra il contingente danese e quello italiano. La cerimonia del passaggio di consegne, presieduta dal Comandante del Detachment danese, il Tenente Colonnello Bjorn Boesen, si è svolta presso la base aerea di Ayn al Asad, ed erano presenti una rappresentanza di militari italiani e danesi della Coalizione Globale nell'ambito dell'Operazione Inherent Resolve. Con il sottofondo musicale dell'inno della NATO e la firma tra il Comandante cedente e quello subentrante, del documento del passaggio di responsabilità si è sancito formalmente il trasferimento di Autorità tra le due nazioni rappresentate.

Il Tenente Colonnello Boesen, durante il suo intervento, dopo aver esteso a tutti i presenti i saluti del Comandante della NATO Mission Iraq, il Tenente Colonnello Michael Anker Lollesgaard, ha ringraziato i rappresentanti della Coalizione per il supporto ricevuto durante il mandato e si è complimentato con i suoi uomini per l'ottimo lavoro svolto. Prima di concludere, il Comandante danese ha dato il benvenuto al nuovo Comandante del Detachment italiano, il Capitano Dino Valmori e rivolto un grande in bocca al lupo per le sfide che si appresta ad affrontare al servizio della NATO Mission Iraq, augurandogli di raggiungere sempre maggiori successi. (lasottilelinearossa.over-blog.it)