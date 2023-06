La storia del Calcio Napoli con le giocate spettacolari di Kvara, gli assist di Lobotka e i gol mascherati di Osimhen diventano un fumetto.

Un graphic novel che tutti i bambini del Santobono - Pausilipon da oggi potranno leggere, provando le emozioni, che, purtroppo a causa di malattie, in alcuni casi anche gravi, non hanno potuto vivere festeggiando in strada e allo stadio. La decisione è della scrittrice Anna Calì, che ha donato ai reparti dei due nosocomi pediatrici partenopei alcune copie del libro “Passione Azzurra”.

Così a spiegato il gesto la scrittrice: «Nei giorni di festa tricolore, ho pensato tante volte ai bambini ricoverati che rassomigliano tanto alla protagonista del mio libro. Ecco perché ho preso la decisione di donare alcune copie alla Fondazione diretta e presieduta da Flavia Matrisciano e Anna Ziccardi, con l’augurio che questo graphic novel, possa alleviare le ore interminabili e spesso tristi in ospedale».



Il libro “Passione Azzurra.

Il magico viaggio del Napoli verso la conquista del 3° tricolore” è un’edizione illustrata ideale per bambini dai 6 anni in poi, ma anche per tutti quei genitori che la sera leggono delle storie ai propri figli per farli addormentare. Il libro scritto da Anna Calì e illustrato da Annalisa Maggio, edito da Officina Milena per la collana: “Officina Milena Kids”.

Il volumetto nasce con l’intento di far sviluppare in tutti i bambini la passione per il calcio. Il libro-fumetto racconta la storia di una bimba di sette anni di nome Andrea, alla quale, per farla addormentare il papà invece dei personaggi delle fiabe, come facevano con noi i nostri genitori, le raccontava dei calciatori della squadra del Calcio Napoli. Trentatré anni il tempo che i tifosi hanno dovuto aspettare e… sperare per realizzare il loro sogno, da Maradona sino ai giorni nostri per vedere i nostri azzurri conquistare il terzo tanto desiderato scudetto. Il libro della Calì non richiede una lettura impegnativa, scritto con un linguaggio semplice e di facile comprensione.

Le bellissime illustrazioni consentono di ripercorrere tutti i momenti principali della stagione calcistica 2022/23, consentendo ai bambini di avvicinarsi al mondo del calcio con passione. I piccoli tifosi vorranno certamente emulare la piccola Andrea che si è avvicinata al mondo del calcio e alla squadra condotta alla vittoria da Luciano Spalletti. Andrea ha iniziato a vedere nel suo mondo di bambole anche il gioco del calcio con tutte le emozioni che comporta.

Anna Calì, nata nel ’96, si è appassionata della squadra del Napoli già dal 2007 quando arrivò El Pocho Lavezzi, e da quel momento in poi non ha più lasciato questa passione. Il libro uscito da pochissime settimane, è possibile acquistarlo su tutte le piattaforme online, sul sito della casa editrice e sarà presente a breve anche nelle librerie.