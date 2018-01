Un mostro di proporzioni gigantesche ripreso in diretta tv!

Avete mai letto il racconto di Edgar Allan Poe intitolato La sfinge? Quello che è descritto nel racconto, seppure riadattato al progresso tecnologico attuale, è quanto è accaduto durante le previsioni del tempo di una tv locale della Bay Area.

Mentre il conduttore tv Mark Tamayo illustrava le previsioni del giorno commentando un'immagine dal vivo di una telecamera che riprendeva San Francisco dall'alto, all'improvviso un becco gigante, presumibilmente appartenente ad un gabbiano, ha riempito lo schermo dando l'impressione che uno di quegli incredibili mostri che ciclicamente compaiono nei film di Hollywood si fosse materializzato per davvero.

Dopo qualche istante, il "metereologo" ha capito che cosa stesse accadendo, ma quello che è realmente divertente è che dopo essersi prudentemente allontanato dallo schermo (e dall'inquadratura della telecamera che lo stava riprendendo) ha continuato a rimanere in disparte finché il "mostro" non ha deciso di volare via.