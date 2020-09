Google ha conquistato rapidamente, grazie ad Android, il settore dei sistemi operativi per smartphone e per gli altri dispositivi mobili in brevisenza successo.

L'esempio più importante è rappresentato da Microsoft che non ha saputo realizzare un sistema operativo mobile valido, almeno per quanto riguarda il settore degli smartphone.

In futuro, però, potrebbe cambiare qualcosa con HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di HUAWEI.

HarmonyOS è un sistema operativo in grado di adattarsi ai vari dispositivi "smart", quindi, anche ai telefoni mobili. Chissà se in futuro saprà conquistare una fetta del mercato e rompere l'egemonia Apple - Google nel mondo degli smartphone.

Ad incentivare HUAWEI a muoversi in tal senso, l'annuncio di Google, nel 2019, che comunicò all'azienda cinese che in futuro i suoi dispositivi Android non avrebbero più potuto utilizzare i servizi add on di Google.

In risposta HUAWEI annunciò il futuro rilascio di HarmonyOS, un sistema operativo utilizzabile su praticamente tutti i dispositivi smart ed in grado di supportare app di ogni tipo. I punti di forza di HarmonyOS dovrebbero essere la sua fluidità e l’elevata sicurezza. Nel frattempo, HUAWEI ha sostituito su Android i Google Play Services con i suoi HUAWEI Mobile Services.

E dal 2021 potrebbe essere finalmente disponibile anche HarmonyOS...