Silvia Gottardi, ex giocatrice di basket di Serie A, dopo essersi unita civilmente con Linda Ronzoni, come da prassi, era andata in viaggio di nozze con la sua compagna.

Viaggio, però, che era stato subito interrotto quando le due donne hanno ricevuto la terribile notizia che Vito era stato investito mentre andava in giro per le strade di Milano.

Era scomparso da un giorno. Quando è stato ritrovato e soccorso, le sue ferite erano così gravi che uno degli arti inferiori è stato immediatamente amputato. Chi lo aveva in cura ha cercato di salvare anche l'altro, ma inutilmente, a causa di un'infezione che non gli avrebbe lasciato scampo.

Ah, dimenticavo... Vito è il gatto della coppia.

Un gatto con tre zampe, pare incredibile ma è così, riesce a muoversi, seppure con qualche difficoltà, e può essere autosufficiente. Un gatto senza le zampe posteriori, molto spesso, non può che essere sottoposto ad eutanasia.

Che fare allora? Semplice, seguire l'esempio di Oscar, un gatto britannico che è stato falciato da una mietitrebbiatrice e a cui sono state applicate delle protesi. E così a Vito sono state impiantate direttamente nelle ossa delle zampe artificiali, con tanto di articolazioni, del tutto simili a quelle utilizzate dagli atleti.

È stato il primo intervento chirurgico di questo tipo realizzato con successo in Italia.

Dopo mesi di riabilitazione, Vito o Vituzzo, come lo chiamano Silvia e Linda, è diventato un gatto bionico che si comporta ormai non come un gatto normale, ma come una vera "superstar"...