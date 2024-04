Il tempo vola, in un batter d'occhio sono passati quattro anni e tre mesi. Mentre il tempo scorre veloce, i nostri sentimenti rimangono saldi nel corso del tempo, testimoniando i cambiamenti degli anni. Grazie al caloroso appello dei nostri amici e alla meticolosa pianificazione dei volontari, il 3° incontro degli amici della Città di Lu Cheng a Wenzhou in Italia si terrà il 20 maggio 2024 a Milano, per accogliere insieme questo momento significativo.

L'incontro avrà luogo il 20 maggio (lunedì), con l'apertura ufficiale alle 13:14, con il significato "Ti amo per tutta la vita". Noi, cittadini di Lu Cheng a Wenzhou, ci riuniremo nella nostra seconda patria in Italia, ci apprezzeremo reciprocamente, ci sosterranno a vicenda e scriveremo insieme un capitolo indimenticabile della vita.

Essere cittadini di Lu Cheng a Wenzhou in Italia è un'opportunità rara, ancora più raro è organizzare con successo un evento per gli amici. Pertanto, facciamo un sincero appello a tutti gli amici di Lu Cheng a Wenzhou in Italia perché partecipino attivamente e contribuiscano al successo di questo incontro.