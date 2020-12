In base ai dati sulla pandemia comunicati quotidianamente dal Robert Koch Institut (RKI), il 30 dicembre la Germania ha registrato rispetto al giorno precedente 1.129 decessi in più, con il bilancio delle vittime che ha raggiunto le 32.107, mentre sono 22.459 le persone contagiate nelle ultime 24 ore, con il loro numero che in questo caso è arrivato a 1.687.185.

Da notare, inoltre, che l'RKI ha poi specificato che, a causa delle festività natalizie, in questo periodo vengono effettuati meno tamponi rispetto al normale. Ciò significa il tasso di positività in quel Paese è maggiore rispetto a quanto i 22mila casi segnalati possono indicare.

Nonostante, in Italia, alcuni politici portino la Germania come esempio nel modo in cui ha cercato di limitare la diffusione del contagio, in realtà il numero di casi non è mai diminuito in quella nazione a partire da novembre, aumentando addirittura negli ultimi giorni.

Invece, da allora, il numero dei morti è aumentato progressivamente e costantemente, tanto da raggiungere il livello attuale. Questo nonostante scuole, negozi (la maggior parte), bar e ristoranti siano chiusi fino al 10 gennaio.

Considerato l'attuale livello di diffusione del contagio molti politici, tra cui il capo dello staff del cancelliere Angela Merkel, Helge Braun, hanno affermato che sia sempre più probabile un'estensione delle restrizioni attualmente in vigore.