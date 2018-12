AC Milan: Tiémoué Bakayoko riconquista il mister Gennaro Gattuso

Di fronte al Parma (2-1, 14 ° giornata di Serie A), Tiémoué Bakayoko ha confermato i suoi progressi con l'AC Milan. Gennaro Gattuso, che lo aveva pubblicamente diffamato, ora lo elogia.

Vincitore del Parma domenica (2-1, 14 ° giornata di Serie A), il Milan ha sfruttato il pareggio della Lazio Roma sul prato del Chievo Verona (1-1) per conquistare il quarto posto in classifica. I rossoneri sono nelle punte per ottenere la qualificazione in Champions League la prossima stagione, l'obiettivo dichiarato di Leonardo Rossoneri. E se i milanesi sono riusciti a vincere contro Gervinho e la sua squadra, è in gran parte merito di Tiémoué Bakayoko (24 anni).

Il centrocampista ha infatti gestito una grande prestazione sul prato di San Siro. La stampa italiana lo ha salutato. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 7/10 e il titolo di uomo della partita. "Una performance da applaudire. È stato dappertutto (...) Il miglior Bakayoko visto finora ", legge le colonne del quotidiano di carta rosa. Il Corriere dello Sport, che ha anche accreditato un 7/10, non ha esitato a confrontarlo con un certo Marcel Desailly. "Ricorda il migliore Desailly quando con i suoi" tentacoli "intercetta un numero incredibile di palloncini", spiega il giornale.

"Tentacular", ora è paragonato a Desailly!

Una performance che conferma i progressi compiuti dal tricolore internazionale (1 selezione), prestata con l'opzione di acquisto (35 M €) questa estate dal Chelsea. Gennaro Gattuso, che non lo aveva risparmiato pubblicamente dopo una partenza complicata, non poteva che rendergli omaggio in una conferenza stampa post partita. "E 'stato abbastanza coraggioso da raccogliere la sfida che gli abbiamo offerto e per imparare a funzionare correttamente nel cuore del gioco, è migliorato incredibilmente in breve tempo. Sapevamo cosa poteva darci quando l'abbiamo reclutato ", ha detto il tecnico prima di continuare.

"All'inizio ha avuto qualche difficoltà, ma ora sta dimostrando di essere un giocatore importante. La cosa più sorprendente è vedere come ha migliorato la lettura del gioco, ha creduto fortemente nel nostro lavoro. È vederlo arringare il pubblico ... Contro Parma, pensavo di aver visto Desailly, anche se Bakayoko è ancora più tecnico ", ha concluso. A suo agio nel nuovo 4-3-3 milanese, Tiémoué Bakayoko, che ha fatto il giro indietro contro aspre critiche e voci sul suo precipitoso ritorno al Chelsea, è stato persino applaudito dalla domenica dei tifosi. E per dire che poche settimane fa, sono stati i fischi che hanno accompagnato le sue uscite...



