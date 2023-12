Questo quanto detto, con il Cremlino alle sue spalle, da Vladimir Putin nel tradizionale discorso di fine d'anno che i residenti di Kamchatka e Chukotka, (la differenza oraria con Mosca è superiore alle 9 ore) sono stati i primi a vederlo:

"Cari amici, salutiamo il 2023.Molto presto diventerà parte della storia e dobbiamo andare avanti, creare il futuro. Nell’anno trascorso abbiamo lavorato duro e ottenuto molti risultati, siamo stati orgogliosi dei nostri risultati comuni, ci siamo rallegrati dei nostri successi e abbiamo agito fermamente in difesa degli interessi nazionali, della nostra libertà e sicurezza, dei nostri valori, che per noi sono stati e rimangono un sostegno incrollabile. E la cosa principale che ci ha unito e ci unisce è il destino della Patria, di cui si comprende ancor di più il significato nella fase storica che sta attraversando la Russia, con gli obiettivi che la società deve affrontare e la colossale responsabilità che ognuno di noi sente nei suoi confronti. Siamo chiaramente consapevoli di quanto, durante questo periodo, dipenda da noi stessi, dal nostro atteggiamento positivo, dal nostro desiderio di sostenerci a vicenda con le parole e con i fatti. Lavorare per il bene comune ha unito la comunità. Siamo uniti nei nostri pensieri, nel lavoro e nella battaglia, nei giorni feriali e festivi, mostrando le caratteristiche più importanti del popolo russo: solidarietà, misericordia, perseveranza. Oggi voglio rivolgermi al nostro personale militare, a tutti coloro che si trovano in combattimento, in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia. Siete i nostri eroi, i nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di voi, ammiriamo il vostro coraggio, consapevoli che ora sentiate l'amore delle persone, più vicine e più care, il sostegno sincero di milioni di cittadini russi, il sostegno dell'intero popolo. Abbiamo dimostrato più di una volta che possiamo risolvere i problemi più difficili e che non ci arrenderemo mai, perché non c'è forza che possa separarci, farci dimenticare la memoria e la fede dei nostri padri e fermare il nostro sviluppo. Cari amici, in ogni momento, festeggiare il nuovo anno significa luminose speranze, un sincero desiderio di compiacere i propri cari. Il prossimo 2024 è stato dichiarato Anno della Famiglia nel nostro Paese. E una vera famiglia numerosa è, ovviamente, quella in cui i bambini crescono, dove regnano attenzione, calore e cura per i genitori, amore e rispetto reciproco. È da questa parentela di tutte le generazioni, di amore per la casa paterna che nasce e si alimenta la devozione alla Patria. Per il prossimo anno vorrei augurare il meglio a tutte le famiglie russe, perché la storia di ogni famiglia costituisce la storia della nostra enorme, bella e amata Patria. Il suo destino è determinato e creato da tutti noi, il popolo multinazionale della Russia. Siamo un Paese, una grande famiglia. Garantiremo lo sviluppo fiducioso della Patria, il benessere dei nostri cittadini e diventeremo ancora più forti. Siamo insieme. E questa è la garanzia più affidabile per il futuro della Russia. Buone vacanze, miei cari, felice anno nuovo 2024!





Crediti immagine: © Mikhail Klimentyev/Ufficio stampa e informazione del presidente russo