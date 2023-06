Il CT Nicolato si è detto rammaricato per la sconfitta dell'Italia Under 21 ad opera della Francia nella partita d'apertura degli Europei di categoria, disputatasi ieri sera alla Cluj Arena.

"Faccio fatica a parlare della partita - ha detto il CT azzurro -. Gli episodi hanno inciso parecchio, troppo. Di solito non ne parlo, ma a caldo non riesco a non pensarci. Abbiamo perso contro una grande squadra, che ha meritato; ma onestamente la gestione degli episodi ci è stata avversa. Siamo stati molto sfortunati. Non dobbiamo lamentarci, anche se è incredibile giocare senza Var e Goal Line a questi livelli. ...L’Italia ha fatto una buona gara, pur sapendo che loro sono una squadra top, bravissima nelle ripartenze, fresca, veloce, fisicamente notevole. Noi abbiamo costruito buone occasioni e non le abbiamo capitalizzate. Ora testa alla Svizzera, dobbiamo vincere".

Ma di cosa si è lamentato Nicolato?

Primo tempo equilibrato, chiuso sull'1-1 con il gol di tacco al 27' di Kalimuendo, pareggiato dal colpo di testa di Pellegri su assist di Tonali. Il gol partita dei transalpini è di Barcola, ma sul risultato pesano i tanti errori dell'arbitro olandese Lindhout che ha negato agli azzurrini un rigore netto e un gol altrettanto netto, con la palla calciata da Bellanova che aveva oltrepassato la linea di porta di almeno un metro.

E allora?

Allora dopo i disastri - oggettivi - messi in opera da Lindhout, la Uefa è immediatamente corsa ai ripari annunciando che a partire dai quarti di finale anche ai campionati Europei Under 21 verrà utilizzata la tecnologia, a partire dal Var.

Invece, per il momento, non sono stati annunciati provvedimenti nei confronti dell'arbitro Lindhout, che risulta ancora designato per Spagna-Croazia, in programma sabato sera. Non è possibile che un simile arbitro possa continuare dirigere una partita di un torneo internazionale... seppure di Under 21.