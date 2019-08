Mercoledì 14, Liverpool e Chelsea si sfideranno a Istanbul per la Supercoppa 2019

Dopo Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017) e Tallinn (2018), sarà Istanbul ad ospitare l'incontro per assegnare la Supercoppa UEFA, che si svolgerà mercoledì 14 agosto alle 21 al Beşiktaş Park.

In pratica, due squadre inglesi voleranno fino in Turchia per giocare una partita che, anche in questa stagione, le vedrà di fronte almeno un paio di volte in Premier League.

In campo, infatti, si sfideranno Chelsea e Liverpool, con quest'ultima che è stata l'ultima squadra inglese a vincere la Supercoppa, battendo nel 2005 il CSKA di Mosca ai supplementari. Da allora le "inglesi" della Premier (dove giocano anche squadre gallesi) hanno sempre perso: il Manchester United nel 2008 e nel 2017, mentre il Chelsea nel 2012 e nel 2013.

Oltre al trofeo da mettere in bacheca, non è neppure da sottovalutare il ritorno economico per i due club che potranno portare a casa 3,5 milioni di euro ciascuno, più il milione aggiuntivo che si aggiudicherà la vincente.

La Premier League è iniziata la scorsa domenica. Il Liverpool ha battuto in casa il Norwich City per 4-1 in un incontro senza storie, mentre il Chelsea di Lampard, che però a causa di una inibizione dovuta al mancato rispetto del FPF non ha fatto (o quasi) operazioni di mercato, ha perso per 4-0 in casa del Manchester United, in un incontro dal risultato bugiardo, dato che i londinesi, oltre a mettere in mostra un bel gioco, hanno avuto numerose e limpidissime occasioni da rete, a volte bloccate dai pali, altre volte dal portiere avversario.

È pertanto più che probabile la possibilità di assistere ad una bellissima partita, dal risultato incerto, in cui entrambe le formazioni avranno le stesse possibilità di aggiudicarsi il match. Assolutamente da non perdere.