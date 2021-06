L'elezione da parte della Knesset del nuovo presidente di Israele, che ha chiamato a ricoprire l'incarico Isaac Herzog, ex leader del partito laburista ed attuale presidente dell'Agenzia Ebraica, ha ritardato l'ufficializzazione del nuovo esecutivo guidato da Naftali Bennett che decreterà la fine del lungo premierato di Benjamin Netanyahu... o almeno dovrebbe.

Il mandato esplorativo affidato dall'ormai ex presidente Rivlin a Yair Lapid, leader del partito di centro Yesh Atid, scade alla mezzanotte di oggi.

L'accordo per formare la squadra di governo è già definito, e pertanto vi è anche l'assicurazione dell'appoggio dei vari gruppi parlamentari in grado di superare i 61 seggi in Parlamento. Gli ultimi dettagli riguardano la composizione di alcune commissioni... tutto il mondo è Paese.

A meno di sorprese, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma che il nuovo governo potrà nascere, anche se per il voto di fiducia ci sarà da attendere qualche giorno.

In caso di esito negativo, il mandato per la formazione del nuovo governo passerebbe al Parlamento che avrebbe, anch'esso, 28 giorni di tempo per dar vita ad un esecutivo. Se anche il tentativo della Knesset dovesse fallire, Israele tornerebbe ancora una volta alle urne, per la quinta volta in due anni.

Netanyahu, come è politicamente e umanamente comprensibile, non ha preso bene quanto sta accadendo e, ancor meno di lui, anche alcuni dei gruppi politici che lo supportano, tanto che alcuni media non hanno escluso possibili scenari che anche a Gerusalemme o a Tel Aviv riproponessero quello che si è visto a Washington ad inizio anno con l'assalto al Campidoglio, senza neppure escludere un possibile attacco all'Iran!