Ciao a tutti gli appassionati di cucina e tendenze gastronomiche. Oggi vi porto nel mondo di Jessica Selassie, la principessa che ha conquistato il cuore dei suoi fan. Jessica è radio host di Radio Cusano Campus. Insieme alla giornalista Turchese Baracchi conduce il J&T Show, che registra grandi ascolti ed è sempre in tendenza su Twitter.

Recentemente, Jessica è stata ospite del format "CELIANCHIO E PURE IO", condotto dal simpaticissimo Andrea Sanseverini GF Foodporn. Insieme hanno realizzato un gustoso tortino super fresco e cioccolatoso, con un cuore freddo e senza glutine. Una delizia che ha fatto venire l'acquolina in bocca sia ai celiaci che a chi non lo è. Il loro video ha raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni in pochi giorni, dimostrando l'entusiasmo dei follower di Jessica e di Andrea. Dopo il successo del tortino al cioccolato, i follower di Jessica e di Andrea sono in trepidante attesa della prossima puntata, che promette di svelare una ricetta salata.

Quindi, se siete amanti del cibo e cercate ispirazione, non dimenticate di seguirla.

Giovedì 27 luglio 2023 Jessica, insieme an Italy Food Porn e Italy Food Firenze, sarà ospite de "La Ciccia del Ciacci and Friends” alle 19.30 in piazza a Bibbona (LI). L’evento è andato sold out in pochi giorni. Insomma Jessica è la donna dei grandi numeri.

Guarda la Videoricetta del tortino a cuore freddo. Un ringraziamento speciale a Clary Selassie per le riprese, video maker di fiducia.