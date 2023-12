"La belle au bois dormant" è un'opera d'arte immersiva creata da Giuliana Cunéaz in collaborazione con la VDA Factory, sotto la supervisione di Davide Sarchioni, direttore artistico di Var Digital Art by Var Group.

L’artista Giuliana Cunéaz si è ispirata al mondo nanomolecolare per la realizzazione dell’opera e ha utilizzato le immagini scientifiche come porta d'accesso per creare nature multiple in perenne metamorfosi. Le sue opere combinano la componente virtuale con quella materica, aprendo nuovi orizzonti di conoscenza.

In questa combinazione ha trovato uno spirito di collaborazione con VDA Factory, il format di Var Digital Art by Var Group che convoglia l’esperienza, il know-how e le competenze delle business unit per sostenere gli artisti digitali.

Nel caso di “La belle au bois dormant”, la VDA Factory ha generato video animazioni utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, partendo dalle immagini digitali fornite dall'artista. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Roberto Beragnoli e la supervisione di Davide Sarchioni, direttore artistico di Var Digital Art.

"La belle au bois dormant" di Giuliana Cunéaz è stata presentata alla mostra collettiva "Visibile/Invisibile. Tecniche della meraviglia" presso la Casa degli Artisti di Milano il 15 dicembre, a cura di Francesca Alfano Miglietti. Una mostra che nasce da una naturale voglia di lasciarsi incantare da ciò che ci circonda attraverso il “tentativo di dare forma all’invisibile”.

Il fil rouge della mostra è proprio la meraviglia, per lasciare il desiderio dell’ignoto e per immergersi nel rischio di trovare il coraggio di restare con lo sguardo per sempre rivolto verso lo stupore.