Verso EXPO Dubai 2020: opportunità per le imprese

Operando nel settore internazionalizzazione e a stretto contatto con le aziende italiane, riceviamo negli ultimi mesi molte richieste di imprenditori che manifestano curiosità e interesse verso i mercati mediorientali e, in particolare, verso l’evento dell’Expo 2020 Dubai.

EXPO 2020 Dubai avrà luogo negli Emirati Arabi Uniti, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021; la prima Esposizione Universale in un Paese del Medio Oriente cadrà nel 50° anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti, la cui indipendenza dal Regno Unito venne sancita il 2 dicembre 1971.

Il tema dell’evento è “Connecting minds, creating the future” - “Connettere le menti, costruire il futuro”: i valori dell’EXPO saranno dialogo, engagement e cooperazione tra continenti, Paesi, città, culture, religioni, comunità.

Il tema scelto per il Padiglione Italia è “Beauty Connects People”: la bellezza come elemento di connessione tra le persone, ma anche come espressione di genio creativo e ricchezza culturale. Il padiglione punterà anche sull'innovazione e il digitale e sarà una grande vetrina per esprimere il potenziale innovativo e creativo dell'Italia soprattutto agli occhi dei Paesi dell'area EMEIA (Europe, Middle East, India e Africa) considerata una regione ricca di opportunità per il sistema economico italiano; i campi d’interesse sono l’edilizia, l’aerospazio, l’energia, la mobilità sostenibile, la cultura e creatività e il design.

Le aziende interessate a collaborare in qualità di Partner Finanziari, Event Partners e Sponsor con il Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai possono inviare apposita manifestazione d’interesse entro il 17 maggio 2019.

L’associazione del proprio brand a quello dell’Italia e del Padiglione Italia in una vetrina globale privilegiata quale EXPO 2020 Dubai è indubbiamente un’opportunità unica: utilizzare il titolo di PARTNER o SPONSOR per l’intero arco di durata dell’evento rinforzerà la reputation building dell’impresa e attirerà l’interesse di operatori e investitori attivi nei diversi settori di business del mercato medio-orientale e più in generale di tutta l’area EMEIA.

Consigliamo agli operatori economici che intendano assicurare, al proprio brand e alle proprie eccellenze produttive e tecnologiche, enorme visibilità in un evento in cui si prevedono oltre 25 milioni di visitatori di farsi assistere da professionisti e consulenti d’esperienza nel settore dell’internazionalizzazione.