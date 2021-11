Dopo aver trascorso il primo weekend di novembre 2021 a mettere musica in Puglia, ed il secondo Toscana e Marche, Mitch B. tra il 20 ed il 21 novembre si sposta tra Umbria e la sua Romagna. Tutto questo accade mentre il suo nuovo singolo "Get Up and Boogie" fa ballare ed emozionare mezzo mondo...

In particolare, Mitch B., sabato 20 novembre 2021 è al mixer di Loft - Lounge Experience di Perugia (via Soriano 61, info 378 086 3834) insieme alla voce ed all'energia di Conte Max. E' un dinner show tutto da vivere. La sera dopo, il 21 novembre, sonorizza l'aperitivo e tutta la serata di Fellini Scalino Cinque, in centro a Ravenna ( Piazza John Fitzgerald Kennedy, 15, info: 0544 200211).

Il sound di Mitch B. attraversa i generi musicali ed è perfetto per passare una serata con gli amici col sorriso... quello che l'artista sempre o quasi ha sul volto quando è in console. Sono poi ottimi i risultati per il nuovo singolo di Mitch B., una nuova cover di qualità assoluta, sia su Beatport sia sua Traxsource, i dj shop più utilizzati dai professionisti del mixer, ed è disponibile anche su YouTube e Spotify.

"Il mio nuovo singolo è 'Get Up And Boogie'. Il brano uscì originariamente nel 1976 ed è uno dei maggior successi dei Silver Convention, scritto e composto originariamente da Sylvester Levay e Stephan Prager", racconta Mitch B., che come dj fa ballare e divertire locali nella sua Romagna... e di gran parte d'Italia. "Il testo di 'Get Up and Boogie' è di sole due frasi: 'Get up and boogie' e 'That's right!'... e per una volta, solo in 'That's right!' ho cantato io, anche se solo in coro!"

Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks - "Get Up and Boogie"

https://www.instagram.com/p/CWSY0RYMP2T/