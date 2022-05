Le perversioni sessuali, definite in ambito medico-scientifico col termine parafilie, consistono nell'esperienza di intensa stimolazione sessuale dovuta a oggetti, situazioni, fantasie, comportamenti o individui atipici.

Non esiste un consenso scientifico univoco per un preciso confine tra interessi sessuali inusuali e perversioni. C'è dibattito su quali, e se, le perversioni sessuali dovrebbero essere inserite nei manuali diagnostici dei disturbi mentali.

Le cause delle perversioni sessuali sono ancora sconosciute, ma alcune ricerche evidenziano una possibile correlazione con il neurosviluppo in fase prenatale. Uno studio del 2008 analizzando le fantasie sessuali di 200 uomini eterosessuali, usando come esame il Wilson Sex Fantasy Questionnaire, ha rivelato che gli uomini con un più intenso livello di feticismo hanno un numero maggiore di fratelli maschi maggiori d'età, un indice più corto del dito medio della mano (risultante in un rapporto 2D:4D, che indicherebbe un'eccessiva esposizione prenatale agli estrogeni ), nonché una maggiore probabilità di essere mancini, suggerendo che una lateralizzazione emisferica disturbata del cervello potrebbe giocare un ruolo importante nel caso delle perversioni sessuali.

‎Il neurologo Albert Eulenburg‎‎ nel 1914 notò una comunanza tra le parafilie: "Tutte le forme di perversione sessuale hanno una cosa in comune: le loro radici discendono dalla matrice della vita sessuale naturale e normale; lì sono in qualche modo strettamente connessi con i sentimenti e le espressioni del nostro erotismo fisiologico. Sono intensificazioni iperboliche, distorsioni, frutti mostruosi di alcune espressioni parziali e secondarie di questo erotismo che è considerato 'normale' o almeno entro i limiti di un sano sentimento sessuale‎".

‎La letteratura clinica contiene rapporti di molte parafilie, solo alcune delle quali ricevono il proprio spazio nelle tassonomie diagnostiche ‎‎dell'American Psychiatric Association‎‎ o ‎‎dell'Organizzazione Mondiale della Sanità‎‎. ‎‎

C'è disaccordo su quali interessi sessuali dovrebbero essere considerati disturbi parafilici rispetto alle normali varianti di interesse sessuale. Ad esempio, a partire dal maggio 2000, secondo ‎‎DSM-IV-TR‎‎, "poiché alcuni casi di sadismo sessuale non possono comportare danni a una vittima (ad esempio, infliggere umiliazioni a un partner consenziente), la formulazione per il sadismo sessuale comporta un ibrido della formulazione ‎‎DSM-III-R‎‎ e ‎‎DSM-IV‎‎ (cioè, "la persona ha agito su questi impulsi con una persona non consenziente, o gli impulsi, fantasie o comportamenti sessuali causano marcata angoscia o difficoltà interpersonale)". ‎‎

Il DSM-IV-TR riconosce anche che la diagnosi e la classificazione delle parafilie tra culture o religioni "è complicata dal fatto che ciò che è considerato deviante in un ambiente culturale può essere più accettabile in un altro contesto". ‎‎ Alcuni sostengono che ‎‎il relativismo culturale‎‎ è importante da considerare quando si discute di parafilie, perché c'è un'ampia varianza riguardo a ciò che è sessualmente accettabile tra le culture. ‎

‎I medici distinguono tra parafilie opzionali, preferite ed esclusive,‎‎ anche se la terminologia non è completamente standardizzata. Una parafilia "opzionale" è una via alternativa all'eccitazione sessuale. Nelle parafilie preferite, una persona preferisce la parafilia alle ‎‎attività sessuali convenzionali‎‎, ma si impegna anche in attività sessuali convenzionali. ‎

La letteratura include studi a singolo caso di parafilie molto rare e idiosincratiche. Questi includono un maschio adolescente che aveva un forte interesse feticistico per i tubi di scarico delle auto, un giovane con un interesse simile per un tipo specifico di auto e un uomo che aveva un interesse parafilico negli starnuti (sia il suo che lo starnuto degli altri).‎

Il DSM-IV-TR descrive le parafilie come "fantasie ricorrenti e intense che suscitano impulsi sessuali o comportamenti che generalmente coinvolgono oggetti non umani, la sofferenza o l'umiliazione di se stessi o del proprio partner, o bambini o altre persone non consenzienti che si verificano per un periodo di sei mesi" (criterio A), che "causano disagio o menomazione clinicamente significativi in aree sociali, occupazionali o altre importanti aree di funzionamento" (criterio B). DSM-IV-TR nomina otto disturbi parafilici specifici (‎‎esibizionismo‎‎, ‎‎feticismo‎‎, ‎‎frotteurismo‎‎, ‎‎pedofilia‎‎, ‎‎masochismo sessuale‎‎, ‎‎sadismo sessuale‎‎, ‎‎voyeurismo‎‎ e ‎‎travestitismo‎‎, più una categoria residua denominata ‎‎parafilia, non altrimenti specificata). ‎‎ Il criterio B differisce per l'esibizionismo, il frotteurismo, la pedofilia e per il sadismo.

Alcune perversioni possono interferire con la capacità di attività sessuale con partner adulti consenzienti. ‎‎

Nella versione attuale del ‎‎Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali‎‎ (DSM-IV-TR), una parafilia non è diagnosticabile come ‎‎disturbo psichiatrico‎‎ a meno che non causi disagio all'individuo o danno ad altri. ‎

Il ‎‎DSM-5‎‎ aggiunge una distinzione tra ‎‎parafilie‎‎ e ‎‎disturbi parafilici‎‎, affermando che le parafilie non richiedono o giustificano il trattamento psichiatrico in sé, e definendo il ‎‎disturbo parafilico‎‎ come "una parafilia che sta attualmente causando angoscia o menomazione all'individuo o una parafilia la cui soddisfazione ha comportato danni personali, o rischio di danno, agli altri". ‎

In questa concezione, avere una parafilia sarebbe una condizione necessaria ma non sufficiente per avere un disturbo parafilico. La pagina 'Rationale' di qualsiasi parafilia nella bozza elettronica del DSM-5 continua: "Questo approccio lascia intatta la distinzione tra comportamento sessuale normativo e non normativo, che potrebbe essere importante per i ricercatori, ma senza etichettare automaticamente il comportamento sessuale non normativo come psicopatologico. Elimina anche alcune assurdità logiche nel DSM-IV-TR. In quella versione, per esempio, un uomo non può essere classificato come un travestito, per quanto si travesta e per quanto sessualmente eccitante sia per lui, a meno che non sia infelice di questa attività o compromesso da essa. Questo cambiamento di punto di vista si rifletterebbe nei criteri diagnostici stabiliti dall'aggiunta della parola "Disturbo" a tutte le parafilie. Così, il sadismo sessuale diventerebbe ‎‎disturbo del sadismo sessuale‎‎; Il masochismo ‎‎sessuale diventerebbe disturbo del masochismo sessuale‎‎ e così via". ‎‎

‎Il fisico Charles Allen Moser‎‎ ha affermato che questo cambiamento non è realmente sostanziale, in quanto il DSM-IV ha già riconosciuto una differenza tra parafilie e interessi sessuali non patologici ma insoliti, una distinzione che è praticamente identica a quella proposta per il DSM-5, ed è una distinzione che, in pratica, è stata spesso ignorata. ‎

Il linguista Andrew Clinton Hinderliter ha sostenuto che "includere alcuni interessi sessuali, ma non altri, nel DSM crea un'asimmetria fondamentale e comunica un giudizio di valore negativo contro gli interessi sessuali inclusi", e lascia le parafilie in una situazione simile ‎‎all'omosessualità ego-distonica‎‎, che è stata rimossa dal DSM perché non era più riconosciuta come un disturbo mentale. ‎

‎‎La maggior parte dei medici e dei ricercatori ritiene che gli interessi sessuali parafilici non possano essere alterati,‎‎‎‎ anche se sono necessarie prove a sostegno di ciò. ‎‎ Invece, l'obiettivo della terapia è normalmente quello di ridurre il disagio della persona con la sua parafilia e limitare qualsiasi comportamento criminale. ‎‎ A tal fine sono disponibili sia metodi ‎‎psicoterapeutici‎‎ che farmacologici. ‎

‎La ricerca ha dimostrato che le parafilie sono raramente presenti nelle donne. ‎‎Tuttavia, ci sono stati alcuni studi su donne con parafilie: il masochismo sessuale è risultato essere la parafilia più comunemente osservata nelle donne, con circa 1 caso su 20 di masochismo sessuale femminile. ‎‎

Molti riconoscono la scarsità di ricerche sulle parafilie femminili. ‎‎La maggior parte degli studi sulla parafilia sono condotti su persone che sono state condannate per ‎‎crimini sessuali‎‎; poiché il numero di uomini condannati per reati sessuali supera di gran lunga il numero di donne condannate per reati sessuali, la ricerca sul comportamento parafilico nelle donne è di conseguenza carente. ‎‎ Alcuni ricercatori sostengono che esiste una sottorappresentazione per quanto riguarda la pedofilia nelle donne. ‎‎A causa del basso numero di donne negli studi sulla pedofilia, la maggior parte degli studi si basa su "campioni esclusivamente maschili". ‎‎Questa probabile sottorappresentazione può anche essere attribuibile a una "tendenza sociale a respingere l'impatto negativo delle relazioni sessuali tra giovani ragazzi e donne adulte". ‎‎

‎‎La psicologa Michele Elliott‎‎ ha fatto ricerche approfondite sugli abusi sessuali sui minori commessi da donne, pubblicando il libro ‎‎"Female Sexual Abuse of Children: The Last Taboo"‎‎ nel tentativo di sfidare il discorso di genere che circonda i crimini sessuali. ‎‎

Il dottor John Hunsley afferma che i limiti fisiologici nello studio della ‎‎sessualità femminile‎‎ devono essere riconosciuti anche quando si considera la ricerca sulle parafilie. Afferma che mentre l'eccitazione sessuale di un uomo può essere misurata direttamente dalla sua erezione (vedi ‎‎pletismografo del pene‎‎), l'eccitazione sessuale di una donna non può essere misurata così chiaramente (vedi ‎‎fotopletismografo vaginale‎‎), e quindi la ricerca riguardante la sessualità femminile è raramente conclusiva come la ricerca sugli uomini. ‎

Fonti: