La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del Governo al decreto-legge n. 173 del 2022 che, tra l'altro, cancella l'attuale modello organizzativo del ministero della Salute, basato su un segretario generale e 12 direzioni generali, in un nuovo modello con 4 dipartimenti e 12 direzioni generali.

L'emendamento prevede inoltre l'incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La definizione dei 4 nuovi dipartimenti, in base a quanto previsto dal Dlg 300/99 all'articolo 5, sarà fatta per grandi aree di materie omogenee con relativi compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.