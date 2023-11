Quindi conosciamo i nuovi arrivati di Realme house, che è Narzo60. È offerto in un luogo accessibile, l'estetica è probabilmente completamente rivisitata, la principale novità rispetto ad altri modelli che sono molto attraenti, e la plastica, tuttavia, è il sottoscocca che presenta la principale innovazione che stiamo cercando di analizzare in questo momento. A partire dai colori reali, il Realme Narzo60viene è disponibile in 2 colori: Stella Green e Nebula purple, ovvero verde e viola.

Display Narzo 60x

Il nuovo smarthpone è di 6,72 pollici, dotata di FHD plus, ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz in media nella categoria, e lo schermo è LCD piuttosto che OLED, quindi la luminosità del cellulare non è la sua forza. Mentre un buon campionamento al tatto si è rivelato 180 Hz.

Hardware

Il processore che lo monta è il collaudato MediaTek Dimensit.Processore con 6100+, microprocessori Cortex micr A55 e A76 dotati di octa-core con tecnologia a 6 nanometri. La frequenza di clock massima del processore è di 3,2 Ghz. La memoria è LPDDR4con, e la configurazione da 2 a 4 giga a seconda della memoria interna è 120 giga B espand.

Il Software di Realme Narzo60X è Android 13 definito tiramisu e tutte le ultime patch di sicurezza sono garantite per 2 anni. Invece, l'interfaccia utente è un Realme UI4.0 dedicato, che può essere trovato anche in altri modelli della casa.

Realme Narzo60 Camera Fotocamera

Successivamente, analizziamo il settore fotografico con una fotocamera posteriore e la fotocamera principale, che è rotonda e ben sagomata con una risoluzione minima di scatti da 50 megapier.Sia la fotocamera principale che quella posteriore hanno una risoluzione video di 30 a 1080fps. La fotocamera principale è anche dotata di una diga alta

Batteria e connettività

Il cellulare ha una batteria da 50000 ma e ricarica veloce da 33att presenta tutto il supporto per le connessioni tra cui 4G e LTE nella banda 5G. Ovviamente, supporta Bluetooh e ha una porta USB che può essere utilizzata sia per la ricarica che per i dispositivi di archiviazione.

Lavoro

Accelerometro

Bussola

Sensore di prossimità

Sensore di impronte digitali montato lateralmente.