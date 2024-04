L'evento organizzato dal Gruppo Economy ha offerto a Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, l'opportunità di condividere la sua esperienza nel promuovere una cultura aziendale improntata alla sostenibilità e alla solidarietà sociale.



Gianni Lettieri: l’imprenditoria sociale

Il progetto “Fenomeni di Economy” è un’iniziativa itinerante promossa da Economy Group in collaborazione con Fondazione Symbola. Lo scopo è mettere in luce, regione per regione, il volto, la storia e l’esempio di dieci imprenditori e imprenditrici che operano nel rispetto dell’ambiente, dei dipendenti, dei collaboratori e delle comunità circostanti. Per la quarta tappa del roadshow è stata scelta la Campania, con l’incontro tenutosi presso la sede di Confindustria Benevento. Tra i protagonisti della giornata Gianni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Atitech. L’imprenditore ha trasformato l’azienda di Capodichino nella MRO indipendente più grande d’Europa. Un successo che fin dai primi anni di attività è stato costantemente accompagnato da una forte attenzione alle dinamiche sociali del territorio. Come Presidente dell’Unione degli Industriali di Napoli, l’imprenditore aveva già dato prova del suo impegno sociale. Il progetto "Quadrifoglio", rivolto ai giovani residenti nei quartieri svantaggiati della città, il programma "Piccoli Imprenditori" e l'installazione di un ascensore presso la "Casa di Tonia" in collaborazione con il cardinale Sepe, volta a fornire sostegno alle giovani madri, sono alcune delle iniziative rievocate da Gianni Lettieri durante l’evento.



Gianni Lettieri: le iniziative solidali alla guida di Atitech

Una visione, quella del fare impresa sociale, che Gianni Lettieri ha trasmesso anche nel percorso di crescita di Atitech. Diverse le iniziative a favore dell’ambiente e della comunità promosse e sostenute dall’azienda. Dal fondo di 500mila euro per il sostegno all’educazione dei figli di dipendenti, all’installazione di pannelli fotovoltaici nell’ambito di un piano di riduzione dei consumi e delle emissioni, fino alla mensa solidale organizzata durante le festività. Per non menzionare l’impegno in prima linea durante la pandemia da Covid-19, con Atitech che ha reso disponibile uno dei suoi hangar per ospitare uno dei centri vaccinali più grandi del meridione. La storia di Gianni Lettieri è quindi una testimonianza concreta del connubio tra crescita e responsabilità, dove ad essere messi in evidenza non sono solo i numeri dei bilanci ma un approccio all'imprenditoria profondamente umano e responsabile.