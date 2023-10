Abbiamo incontrato Simon Vee, dj producer italiano in decisa ascesa. Ci racconta prima di tutto "Hurts", il singolo che ha pubblicato recentemente con D:Side / Jaywork Music Group. "E' un progetto Deep House riadattato ad uno stile Trance, il brano è stato supportato dalla playlist ufficiale dei Djs from Mars", racconta Simon Vee". "Sono quindi più che soddisfatto dei risultati che ha avuto".



Cosa stai invece facendo adesso, a livello musicale?

"Sto lavorando sulla mia impronta, l' idea è di portare qualcosa di diverso rispetto ad altri produttori, un incrocio tra la musica Trance e Techno con melodie di pianoforte".

Le nuove tecnologie come hanno cambiato l'approccio alla musica?

"Chiunque può produrre musica grazie agli strumenti dell' intelligenza artificiale, ci sono sempre più scorciatoie e la competizione sta aumentando vertiginosamente".

Da che parte sta andando la musica dance nel mondo? E il pop?

"Adoro il fatto che stia tornando di moda il genere Euro Dance. Trasmette pace e allegria, credo invece che il pop abbia infinite strade da raggiungere e non passerà mai di moda".

Un tempo, quando i dischi si compravano, oltre ai singoli radiofonici, l'ascoltatore scopriva negli album anche brani più complessi e strani... che grazie ad un ascolto ripetuto spesso gli entravano nel cuore. Oggi invece le canzoni le ascoltiamo gratis o quasi su Spotify o YouTube... il livello di complessità musicale (melodia, armonia, sonorità ritmi) della musica si successo è sempre più elementare. Oppure no? Che ne pensi?

"Purtroppo l' House, Pop e Trap girano intorno ai soliti accordi che puntano ad essere facilmente memorizzabili e orecchiabili, peccato che non ci sia più tanta creatività nella scelta strumentale".

Elencaci 3 dischi, recenti o più vecchi, che sono essenziali per raccontare chi sei musicalmente... e spiegaci perché.

Boris Brejcha - "Purple Noise , mi ha fatto amare la High Tech Minimal. David Guetta - "Metropolis", il primo disco Electro House che ho sentito da piccolo. Will Sparks - "Take Me", perché trasmette delle emozioni uniche da brivido

Che consigli daresti a chi sta intraprendendo una professione artistica?

"Ci vogliono tanta passione e determinazione. Se non provi i brividi mentre ascolti una tua canzone appena finita c'è qualcosa che dovresti ricontrollare".

Cosa ti piace e cosa non ti piace della della scena musicale attuale?

"Non apprezzo le canzoni anni 80/90 rifatte con le stesse linee di basso, piano e percussioni. Ammiro invece molto la svolta di Enrico Sangiuliano e il mix tra Techno ed effetti Psy-Trance”.

A che punto della tua vita professionale e personale ti senti?

"Mi sento in grado di poter imparare qualsiasi cosa. L'unico limite sono i mezzi per far arrivare alle persone giuste la mia musica e i messaggi dentro di essa".



#simonvee #hurts #jayworkmusicgroup