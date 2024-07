La brolese Miriam Gullì ed il messinese Gabriele Bombara sono i vincitori del primo torneo di tennis “Open città di Milazzo”, organizzato dal Circolo Tennis e Vela di Milazzo in collaborazione con l’A.S.D. Red Ant, inserito nel calendario FITP. Oltre 80 gli iscritti nei due tabelloni maschile e femminile con atleti provenienti da Calabria, Toscana, Lombardia, e naturalmente, da tutta la Sicilia.

Tra i partecipanti spiccano numerosi atleti provenienti da circoli prestigiosi di Palermo, Catania e Messina. Dopo oltre 50 gare in tabellone, le finali del singolare femminile e maschile, aggiudicate rispettivamente da Miriam Gullì, tesserata con il T.C. Brolo, sulla palermitana Claudia Tutone del C.T. Palermo (64-62), nel singolare maschile Bombara Gabriele del Circoletto sui Laghi di Messina sul concittadino messinese Consoli Alessandro del T.C. Vela Messina (75-63), gare entrambe arbitrate dal giudice di sedia federale Maccarone.

Alla premiazione, oltre al fiduciario regionale FITP Maurizio Costa, sono intervenuti il Sindaco Pippo Midili e l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia, i quali hanno auspicato che la manifestazione possa diventare un appuntamento fisso nel calendario tennistico estivo milazzese contribuendo a far crescere sempre di più il livello e la passione per questo sport nella città.

Tale impegno è stato confermato dal presidente del circolo Pino Ragusi e dal direttore del torneo Alan De Marco. “Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell'entusiasmo, che si è creato: – hanno detto – una opportunità per far conoscere il tennis a ottimi livelli, le bellezze della nostra città e per promuovere il turismo sportivo. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Milazzo per il patrocinio alla manifestazione”.