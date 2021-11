Salvatore Ambrosini, in arte RinoTheNicePlayer, è uno youtuber, imitatore, attore ed aspirante doppiatore. Sin da bambino ha la passione per il doppiaggio.

Sul suo canale YouTube pubblica spesso video in cui doppia personaggi di film, serie tv e cartoni animati. È famoso appunto per le sue imitazioni, in cui riesce ad immedesimarsi in numerosi personaggi, come ad esempio Phineas del noto cartone animato “Phineas e Ferbe”. Il 14 giugno 2019 Salvatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui doppia Topolino, ottenendo più di 1 milione di visualizzazioni.

Grazie ad impegno e costanza, è riuscito a raggiungere 10 mila iscritti su YouTube ed altrettanti seguaci su Instagram. La sua carriera ha avuto inizio nel 2014 con l'apertura del primo canale YouTube, Two Gamers, dove ha pubblicato con suo fratello, Giuseppe Ambrosini, dei video gameplay e delle animazioni realizzate con i mattoncini LEGO, chiuso dopo un po' di tempo per dei problemi inerenti alla monetizzazione. Nel 2018 ha aperto un secondo canale, che ha denominato RinoTheNicePlayer, con il quale ha raggiunto vette inaspettate.

Nel 2019 Salvatore Gatti, regista e vicepreside del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè, ha assegnato il ruolo di Andrea d'Ungheria, personaggio storico, al giovane youtuber, per la webserie Il Castello. L'anno successivo, Salvatore e la sua famiglia hanno realizzato una webserie comica, chiamata Le conseguenze della quarantena, fatta per strappare un sorriso dal volto delle persone, traumatizzate ormai dall’avvento del coronavirus.