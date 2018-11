Nuoto: crescere divertendosi, nel segno del CSI

Dopo la pausa estiva e dopo i brillanti risultati della Finale Nazionale di Lignano Sabbiadoro che, hanno visto la Campania primeggiare, è ricominciato domenica 11 novembre il Campionato Regionale di nuoto targato Centro Sportivo Italiano (CSI).

La prima tappa che si è svolta nella piscina San Vincenzo di Mercato San Severino, ha visto le società di tutta la Regione impegnate a dare il meglio per conquistare le medaglie in palio.

Una festa dello Sport, quello vero, puro senza contaminazioni.

Decine di ragazzi e ragazze, dai 7 anni in su, hanno affrontato le gare con agonismo ma, conservando intatta la voglia di divertimento, un valore aggiunto che fa la differenza. Lo sport visto come esperienza di vita che, aiuta a crescere che forgia il corpo e la mente, forma la coscienza fa maturare. Questo in sintesi l'insegnamento che il CSI vuole trasmettere ai propri iscritti, specialmente a quelli più giovani.

Inseguendo gli stessi obiettivi e con maggiori stimoli, domenica 25 novembre presso la piscina di Roccarainola (NA), si svolgerà la seconda tappa di un campionato di nuoto sempre più emozionante.