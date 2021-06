Stefano Pain è tra i più conosciuti dj e produttori italiani di musica elettronica. I suoi brani sono spesso supportati da top DJs come David Guetta, Bob Sinclar, Swedish House Mafia, Hardwell, Nicky Romero, Avicii, Tiesto, Pete Tong su BBC Radio1 e spesso è presente sugli stage che contano in tutto il mondo. Le sue produzioni hanno raggiunto più volte le top10 di Beatport e scalato le classifiche internazionali di iTunes. La sua "Pump it Up", uscita su Ego Music, ad esempio, ha raggiunto i due milioni di stream su Spotify.

"Don't You Want Me" è il nuovo singolo piano house di Stefano Pain ed esce ancora su Ego Music. La traccia è un remake dell'omonima hit del '92 di Felix. E' una hit che tra l'altro è stata inserita nel 1996 da Mixmag nei 100 migliori singoli dance di tutti i tempi. E' inoltre considerata la prima traccia hardbag, un nuovo sotto-genere di musica dance elettronica nato negli anni '90 in Inghilterra.

Originario di Alessandria, Stefano Pain si alterna tra le console dei top club ed il suo studio di registrazione da anni. Oltre a mille altre, ha pubblicato musica su label importantissime come Protocol, Armanda, Sosumi, Revealed e Juicy. Solo per citare alcuni brani, la sua "Quake" è uscita su Revealed, la label di Hardwell, mentre "Ram Tam Tam" è stata suonata a lungo dagli Swedish House Mafia e infatti si sente forte e chiara in tanti documentari e video loro dedicati.

Stefano Pain - "Don't You Want Me" su Spotify:

https://open.spotify.com/album/4SpwT6ri6gJNp515A3zUyx