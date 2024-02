Bisognerà attendere l'esito dell'incontro di ritorno che si disputerà mercoledì 13 marzo alle 21:00 allo Stadio Cívitas Metropolitano per sapere se l'Inter sarà riuscita o meno a superare l'ostacolo Atletico Madrid per proseguire il cammino nella Champions League 2023/24.

Infatti, la vittoria ottenuta ieri sera per 1-0 a San Siro, non mette al sicuro l'Inter dall'aver garantito l'accesso ai quarti di finale. Il gol è stato segnato da Marko Arnautovic nell'ultima parte di gara, dopo che il centravanti austriaco aveva sbagliato in precedenza altre due palle gol, di cui una "quasi" colossale.

L'Inter passerà il turno con una vittoria o con un pareggio, mentre una sconfitta con un gol di scarto porterà il match ai tempi supplementari.

Questo il commento di Simone Inzaghi, Inter, a Sky:

"Grande soddisfazione, i ragazzi sono stati bravissimi contro una squadra fisica e tecnica. Non era facile, sappiamo che sarà dura a Madrid. Per quanto fatto avremmo meritato qualcosa in più, ci prepareremo al meglio per il ritorno. Arnautovic è entrato molto bene, mi sta soddisfacendo come Sanchez per come si allenano e per come entrano in partita. Sono contento per Marko, è entrato bene e meritava il gol anche prima. Ci darà soddisfazioni come Sanchez. Thuram ha sentito tirare l'adduttore e quando ha calciato ha sentito dolore. Farà esami: speriamo di non perderlo a lungo.Per quanto creato abbiamo qualche rammarico. Pensando al Porto l'anno scorso, forse era stata la squadra che ci aveva creato più problemi verso la finale. Tutte le squadre agli ottavi sono difficili da battere. Affrontavamo un avversario di valore, ma abbiamo fatto un'ottima gara. Quando avevano la palla non era facile recuperarla. Tecnicamente abbiamo sbagliato più del solito nel primo tempo, ma loro erano chiusi e compatti. Nella ripresa abbiamo mosso più la palla e l'1-0 ci sta un po' stretto. Nessun tiro in porta subito? Abbiamo lavorato di squadra, poi i cambi ci hanno aiutato, ci siamo rialzati e abbiamo creato tante occasioni".

E questo è il commento di Simeone, allenatore dell'Atletico:

"Per parlare di Inter bisogna pensare che in questo momento è tra le quattro-cinque migliori squadre d'Europa. Il campionato parla da solo, come hanno giocato l'anno scorso in Champions League e ora gareggiano con ancora più fiducia . Mi piace molto il loro modo di giocare, giocano in modo semplice e a volte è quello che funziona meglio. Sarà una partita di duelli.Dobbiamo giocare con l'intensità con cui abbiamo giocato in Copa del Rey o l'altro giorno contro il Las Palmas. Affronteremo un avversario che è in un grande momento, che ha le armi per poter attaccare da entrambi i lati, in modo da sostenere l'attacco. Giocheremo dove crediamo di poter far danni".



Questi i risultati degli incontri di andata degli Ottavi di Finale finora disputati:

Copenaghen-Manchester City 1-3

Lipsia-Real Madrid 0-1

PSG-Real Sociedad 2-0

Lazio-Bayern Monaco 1-0

INTER-Atletico Madrid 1-0

PSV-Borussia Dortmund 1-1

Mercoledì si disputeranno gli ultimi due incontri in programma:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona





