Johnny Depp non sarà più Grindelwald in Animali fantastici. È stato lo stesso attore ad annunciarlo con un post pubblicato sul proprio account social:

"Innanzitutto - ha scritto Johnny Depp - vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno regalato il loro supporto e la loro lealtà. Sono stato onorato e commosso dai numerosi messaggi di affetto e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni. In secondo luogo, desidero comunicarvi che mi è stato chiesto dalla Warner Bros. di rinunciare al mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e l'ho fatto, ho accettato la richiesta. Infine desidero dirvi questo. La sentenza surreale del tribunale britannico non cambierà la mia lotta per affermare la verità e confermo che intendo fare appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. Della mia vita e della mia carriera in futuro non si parlerà come se ne parla oggi. Grazie per aver letto questo messaggio.

Con affetto, Johnny Depp".

